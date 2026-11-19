Adrián Ravier participó de un conversatorio en la Fundación Libertad, donde brindó definiciones políticas y económicas. Mensaje a las provincias, entre ellas Santa Fe

Adrián Ravier habló de una “revolución en materia social” vinculada al orden macroeconómico y al trabajo del Ministerio de Capital Humano.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , pasó este jueves por Rosario y dejó definiciones políticas y económicas , además de reivindicar la gestión de Javier Milei de cara a 2027, enviar un mensaje a las provincias y llamar a sostener la “batalla cultural” en la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes.

Ravier participó de un conversatorio programado en el marco del XXII Congreso de Economía Provincial de Fundación Libertad, que fue moderado por el diputado nacional Alejandro Bongiovanni . Si bien Presidencia había adelantado el domingo pasado una conferencia de prensa a cargo del vocero, esta actividad finalmente no se realizó .

Al analizar el rumbo económico, Ravier sostuvo que la Argentina tenía dos alternativas para salir de un escenario de alta inflación -la dolarización o un programa de estabilización exitoso- y afirmó que el país transita actualmente por este último camino . Reconoció que la suba de precios continúa siendo elevada y que es necesaria la continuidad para consolidar su descenso .

En ese contexto, comparó llamativamente las distintas posiciones sobre la dolarización con el debate por el aborto en la Argentina. Y calificó al programa de estabilización como “exitoso” , tras lo cual planteó la necesidad de otros cuatro años de gestión para “terminar con este flagelo heredado” .

“Respecto del pozo en que nos encontrábamos, estamos mejor”, graficó, aunque advirtió que “falta muchísimo” y enfatizó que hay que convencer a los argentinos de acompañar el modelo.

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Luego resaltó lo que definió como una “revolución en materia social” vinculada al orden macroeconómico y al trabajo del Ministerio de Capital Humano, al que atribuyó la eliminación de los intermediarios en la asistencia social, y expresó su sorpresa frente a sectores que, según dijo, buscan regresar a ese esquema.

Mensaje a las provincias

Consultado por un productor agropecuario, Ravier volvió a cuestionar con dureza el impuesto sobre los Ingresos Brutos. De hecho, lo calificó como “el más bruto de los impuestos”, asegurando que existe coincidencia entre los especialistas tributarios acerca de la necesidad de eliminarlo.

En su referencia a la agenda electoral y territorial -mencionando su rol como presidente de La Libertad Avanza (LLA) en La Pampa- indicó que una eventual victoria permitiría reducir tributos de modo progresivo hasta eliminar Ingresos Brutos.

Recibimos en nuestra casa al vocero presidencial @AdrianRavier, quien conversó junto a @alejobongio sobre el modelo liberal, el federalismo y la apertura al mundo que lleva adelante el presidente @JMilei. pic.twitter.com/DDFWSnJh61 — Fundación Libertad (@FundLibertadRos) November 19, 2026

Sin embargo, Ravier aclaró que esa medida no depende exclusivamente del Ejecutivo nacional y dirigió un mensaje a las provincias, incluida Santa Fe: sostuvo que Milei necesita gobernadores convencidos de eliminar el gravamen, avanzar en una revisión de la coparticipación federal y fortalecer la correspondencia fiscal para que cada jurisdicción financie su gestión con sus propios recursos. Y advirtió que sin mayorías en el Congreso no será posible impulsar una reforma estructural.

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Pese a los desafíos pendientes, Ravier enfatizó que los problemas actuales de la Argentina ya no son los mismos que los heredados en 2023 y afirmó: “Estamos creciendo”.

De hecho, el vocero negó que exista atraso cambiario e indicó que el mercado no visualiza una devaluación en el horizonte. También pidió observar “la pantalla completa del monitor económico”, donde -aseguró- predominan los indicadores positivos.

La "batalla cultural"

Finalmente, puso el acento en la dimensión ideológica y generacional del proyecto libertario: “Los gobiernos pasan tras cuatro u ocho años. Milei también va a pasar y dejará una batalla cultural que impacta mucho en los jóvenes”.

En esa línea, Ravier destacó el rol de los jóvenes en la transformación política, recordó los triunfos electorales de 2023 y 2025, se mostró optimista de cara a 2027, relativizó el peso de las encuestas y concluyó que, si el gobierno hace las cosas bien, la sociedad respaldará la continuidad del proceso aun con temas por resolver o errores por corregir.