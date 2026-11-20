Los vecinos que pasan por avenida Belgrano ya lo naturalizan y los autos que se llevan las gotas ni las sienten. Un curioso proceso natural deriva en una "lluvia" constante debajo de un sol intenso

Es ineludible la " lluvia " que cae en la puerta de dependencia de la Prefectura Naval Argentina en Rosario . A pesar de un sol intenso y nubes imperceptible, en la puerta de las fuerzas estatales " llueve ". Siempre entre comillas. No es precisamente agua lo que cae y mucho menos pasan por un proceso de precipitaciones, aunque los expertos señalan que se trata de un proceso de la naturaleza.

La avenida Belgrano tiene un pasaje de " lluvia ". Desde el cartel que indica la sede del Bajo Paraná de la Prefectura hasta calle San Martín. Unos trescientos metros donde cae "agua" durante toda la temporada estival. "No hay un día que no caía", le responden a La Capital los cuidacoches que todos los días llegan a la zona. Acto seguido agregan: "Cuando llegamos a las 7 se ven las aureolas de agua sobre la calle". Es claro, durante la noche, con menos tránsito y sin el sol, el " agua " se acumula.

Caminar por esas cuadras es similar a esas jornadas donde la tormenta comienza a gestarse y deja caer pequeñas, y no tanto, gotas. Hasta si se afina la escucha se puede sentir ese sonido similar al de los primeros minutos de una precipitación cuando las gotas más veloces golpean contra un techo de chapa . Las partes donde la tierra todavía puede verse están húmedas. Sobre los autos, la ropa y la calle están las " gotas ".

Esa " agua " que cae proviene de los árboles que en verano se transforman en el hogar de la chicharrita de la espuma , un insecto que se protege del calor con la sombra de los árboles. La chicharrita desprende una especie de excremento que cae líquido y da la sensación de lluvia. Este fenómeno se conoce como "el llanto de las tipas" .

El llanto de las tipas en Rosario

Todos los veranos en Rosario la sorpresa es la misma: llueve con sol debajo de los árboles de Prefectura Naval. También pasa lo mismo en el Parque Independencia y en algunos sectores de la zona norte de la ciudad.

Es la chicharrita, pariente de la chinche, que invade las copas de los conocidos arboles de tipas o el Tipuana tipu, una especie sudamericana de gran porte, con flores amarillas y su goteo azucarado causado por el insecto.

"El llanto de las tipas" se produce cuando la chicharrita se alimenta de la savia de los árboles y produce una espuma que lo rodea y protege en su estado ninfal, es decir, cuando todavía está creciendo.

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Esta espuma protectora es el líquido que eliminan una vez que consumieron los nutrientes de la savia. Luego lo dejan caer. Es, en otras palabras, excremento. Durante las primeras semanas de noviembre, cuando las tipas reverdecen, la espuma se vuelve pesada y se desintegra en forma de goteo. Se extiende este fenómeno, en menor medida, durante todo el verano. En invierno, los insectos mantienen su estado diapausa, una estrategia para conservar energía reduciendo su metabolismo.

Los árboles en Rosario

Mientras se esperan los datos del último censo realizado por la Municipalidad de Rosario, el último informe contabilizando las especies y cantidad de cada una se realizó en 2015.

Hace más de 10 años había 1.129 Tipuana tipu, o tipas, el árbol predilecto de las chicharras de la espuma, que también pueden verse en algarrobos y ceibos.

Sin embargo, más allá de la impresión que puede generar saber que las gotitas son en realidad excremento, el líquido no es dañino para las personas. Lo que sí, al ser azucarado, puede manchar un poco la ropa.

A su vez, el árbol tampoco sufre la presencia de su huésped. La presencia de la chicharra de la espuma no daña el árbol de ninguna manera y es, simplemente, un proceso natural.