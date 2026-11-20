Los tres animales fueron trasladados al Imusa después del operativo policial por el feroz ataque a la mascota de una vecina

El hombre de 35 años estuvo demorado por la agresión de sus perros.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes que el dueño de los perros pitbull que mataron a un caniche no quedó detenido. El hombre de 35 años fue liberado por orden de la fiscal que recibió la denuncia y todavía faltan algunas medidas para establecer si corresponde imputarlo por algún delito.

Según fuentes oficiales, los tres animales fueron trasladados al Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) después del operativo en Mitre al 1500 . Mientras tanto, el propietario estuvo bajo custodia policial en la comisaría 2ª hasta que el organismo judicial terminó de analizar el registro del procedimiento y la declaración de los testigos.

A la hora de revisar los testimonios de vecinos, la Fiscalía Regional Segunda corroboró que Sergio K. recibió dos denuncias anteriores al ataque de este jueves . Una de ellas fue desestimada y la restante sigue bajo análisis del organismo judicial.

La Policía de Santa Fe arrestó al sospechoso cerca de las 20, en medio de una fuerte protesta de vecinos entre las calles Montevideo y Zeballos. Una mujer de 71 años dijo que los perros atacaron a su caniche mientras iba paseando y finalmente lo mataron .

En la puerta de la casa del dueño de los animales quedó una mancha de sangre como rastro de la brutal agresión de los pitbulls. A partir de la denuncia, Raquel G. prestó declaración ante los encargados del operativo y Sergio K. fue demorado en su domicilio.

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La Brigada Ecológica de Rescate Animal (Bera) se llevó a un macho y dos hembras de la casa del detenido. Mientras tanto, solicitaron la intervención de la fiscal de Flagrancia, María Verónica Ballari, para definir las medidas correspondientes en el ámbito de la Justicia penal.

En primera instancia, la representante del MPA decidió que no era necesario mantener bajo arresto al dueño de los pitbulls. La funcionaria seguirá investigando lo sucedido, pero todavía no definió si impulsará la apertura de una causa penal para imputar al propietario de los perros.

Dos denuncias previas contra el mismo sospechoso

Tal como advirtieron los vecinos de la zona de Mitre y Zeballos, el registro oficial indica que Sergio K. ya estuvo involucrado en otros conflictos legales por la conducta violenta de sus mascotas. La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que fue denunciado dos veces en los últimos cuatro meses, aunque se trata de casos con algunas diferencias entre sí.

El primer incidente tuvo lugar en julio. En esa ocasión, el propietario fue acusado porque los pitbulls atacaron a otro animal en la plaza Libertad, a unas tres cuadras de su casa. En ese caso también actuó el personal de la Bera.

Foto: Policía de Santa Fe.

El MPA abordó el caso, pero la investigación se cerró después de esta intervención. Fuentes consultadas por La Capital precisaron que el denunciante desistió de impulsar la acción penal para el avance de la causa.

Un mes después, la Fiscalía recibió una acusación por lesiones contra el mismo hombre. En esta oportunidad no había otras mascotas involucradas. Dos personas declararon que los perros las atacaron en la calle.

¿Qué sanción se puede aplicar por el ataque de los pitbulls?

Aunque no se trata de un delito definido de manera precisa en el Código Penal, el episodio de este jueves implica al menos dos faltas previstas dentro del Código de Convivencia de Rosario. Ambas corresponden al noveno título, referido a la protección animal.

En primer lugar, el artículo 319 define la aplicación de multas por tener un animal no humano sin supervisión o control en espacios públicos o lugares privados de acceso público. Por otra parte, la normativa local añade sanciones del mismo tipo por el incumplimiento de la ordenanza 7.445, modificada en noviembre de 2009 para aplicar medidas especiales de cuidado perros potencialmente peligrosos.

La reforma implementada a fines de la primera década del siglo XXI introdujo el uso obligatorio de correa corta de una serie de razas caninas y sus mestizos. Entre ellas se incluye el pit bull terrier, coincidente con la del ataque de calle Mitre. En este último caso, la dueña del caniche precisó que los animales se habían escapado de la casa hacia la vereda cuando atacaron a su mascota.

El artículo 321 establece una multa máxima de 375 unidades fijas por infracciones a la ordenanza sobre la tenencia, control y protección de animales domésticos. De acuerdo a los valores vigentes en noviembre, esto implica un pago de algo más de 441.000 pesos por la falta.