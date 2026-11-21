Dyango volvió a la Argentina y visitó Rosario con "Su amigo Dyango tour, un poco más", la continuación de la gira que emocionó a miles de fans. Fue un recorrido por todos sus clásicos, con nuevas sorpresas y una noche cargada de romanticismo y recuerdos inolvidables. El cantautor sigue cautivando a sus seguidores, quienes dijeron presente en el teatro. Los suscriptores de BLC participaron del sorteo de entradas y obtuvieron importantes descuentos.