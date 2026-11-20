Las denuncias aumentan en Rosario. Qué dice la ley, la diferencia con el copago y la opinión del Colegio de Médicos

Los reclamos por cobro de plus de los médicos en distintas instituciones de Rosario se multiplican. Teniendo en cuenta que quienes llegan a la Superintendencia de Salud a plantear la situación son un porcentaje pequeño de los pacientes afectados, el problema es de gran magnitud. Los abogados que trabajan en defensa de los derechos de los pacientes también tienen cada vez más consultas por este tema. ¿Pueden los médicos cobrar un extra por encima de la orden en sanatorios y clínicas del sector privado ? ¿Qué diferencia hay con el copago que muchas obras sociales o prepagas admiten en sus planes?

Iapos, la obra social más grande la provincia de Santa Fe , tiene prohibido a los médicos que están en su cartilla cobrar plus . De hecho, impulsa a que los afiliados denuncien en el caso de que quieran cobrarles. La ley 13.731 así lo dispone. El ámbito para plantear la queja es la Defensoría del Pueblo, ubicada en Pasaje Juan Álvarez 1516, en pleno centro de la ciudad. El teléfono es 341 6830182.

En abril de este año, el gobierno de Santa Fe informó que Iapos reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados santafesinos "por cobros indebidos" de plus. Se habían registrado para entonces 6.400 denuncias desde 2024.

Y hay otra novedad que rige desde el 31 de agosto de 2026 : la Defensoría publicó una actualización que sostiene que es ilegal el plus "cuando lo quiere cobrar un profesional que integra la cartilla de una prepaga".

Copagos y coseguros

En la Argentina, tanto las obras sociales como las empresas de medicina privadas pueden tener copagos o coseguros pero no cualquiera puede cobrar plus por una prestación médica, según lo definió la Superintendencia de Servicios de Salud. Por eso, cualquier pago adicional que no fuera informado previamente por la obra social o prepaga puede ser motivo de reclamo.

La Capital habló con el presidente del Colegio de Médicos, Alberto Tuninetti, quien señaló, ante todo que el plus es una práctica "no deseada" pero destacó que "no puede construirse un sistema de protección del paciente sin garantizar al mismo tiempo condiciones justas y sostenibles para quienes brindan la atención".

En ese sentido, dijo que los profesionales se sienten puestos en un lugar incómodo e injusto cuando se los apunta como responsables de intentar "llegar a una retribución adecuada por el servicio que se presta".

El Colegio de Médicos de Rosario apunta a las "desigualdades" del sistema de salud

Médicos y pacientes, "víctimas del sistema"

Para la entidad que nuclea a los profesionales rosarinos de la salud, tanto el médico como el paciente "son las víctimas del distorsionado sistema de distribución de los recursos en salud".

"Se debe saber que nuestros honorarios, a diferencia de cualquier otra profesión, no son fijados por los médicos sino por las obras sociales o entidades de medicina prepaga que aprovechan un abuso de posición dominante ante un mercado atomizado. Esos aranceles son impuestos a los sanatorios y hospitales privados que los aceptan porque, en muchos casos, necesitan de estos ingresos, para cubrir los gastos corrientes de la institución", señala el Colegio de Médicos.

Los profesionales son "quienes más interesados están en recibir aranceles dignos, pero mientras le fijen honorarios insuficientes y le lleguen a su bolsillo, en un porcentaje inferior, mal y tarde, no habrá una salida saludable a esta cuestión".

"Esta práctica no deseada (el plus) se terminará cuando se fijen honorarios dignos, justos y equitativos y se escuchan los reclamos que desde el Colegio de Médicos venimos efectuando para que todos los actores de la salud debatamos seriamente un nuevo sistema que sea equitativo para médicos y pacientes".

Por su parte, la Asociación Médica de Rosario, que preside Dardo Dorato no avala el cobro de adicionales por fuera de convenio. La entidad considera que la única forma definitiva de erradicarlo es "actualizar los honorarios médicos y eliminar los plazos excesivos de pago", reclamo que viene haciendo a viva voz desde hace años y que se profundizó en los últimos dos.

El presidente del Colegio de Médicos apuntó sobre la necesidad de honorarios dignos

Los que solo atienden particular, cada vez más

Ante este escenario, son cada vez más los profesionales de la medicina de la ciudad que no atienden por obra social ni prepaga. O lo hacen en algunas de las instituciones que trabajan y en otras no.

Esta opción permite al paciente encontrar turno mucho más rápido pero desembolsar un dinero que ya se torna inaccesible para la mayoría.

El monto es muy variable, pero va desde los 30 o 40 mil pesos hasta los 200 mil o más por consulta, dependiendo de la especialidad y del renombre del médico.