Un chico fue atropellado en avenida Circunvalación y está en estado crítico El siniestro ocurrió este viernes por la tarde, en la mano hacia el sur, a la altura de bulevar Seguí. El menor está en el Heca 20 de noviembre 2026 · 20:28hs

Grave accidente en Circunvalación. Foto: captura de TV

Un grave accidente de tránsito se registró este viernes, cerca de las 18, en avenida Circunvalación y bulevar Seguí, en el extremo oeste de Rosario. Un adolescente fue atropellado por un automóvil cuando circulaba por la mano en sentido al sur.

Debido a la gravedad de las lesiones, se solicitó la intervención de un helicóptero sanitario, que trasladó al menor al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Según la información preliminar, el chico permanecía internado en estado crítico.

Las circunstancias del siniestro todavía no habían sido esclarecidas. Sin embargo, testigos que hablaron con la prensa desde el lugar del hecho señalaron que el joven estaba acompañado por otros menores y que intentaban cruzar a pie la traza de Circunvalación.

Por el operativo de emergencia, permanecía cortada la mano con sentido al sur, a la altura de Presidente Perón y bulevar Seguí.

CÓDIGO ROJO EN CIRCUNVALACIÓN



Tránsito totalmente cortado en la mano al sur desde Pte. Perón hacia Uriburu. Un menor de edad que cruzaba la calzada fue arrolado por un auto. Las primeras evaluaciones indican que está grave, y por esto fue trasladado al Heca en helicóptero. pic.twitter.com/PxRhbvcf9h — Telefe Rosario (@teleferosario) November 20, 2026