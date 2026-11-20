El argentino finalizó quinto la FP3 antes de la clasificación y además por delante de su compañero Pierre Gasly. A las 1, la verdad

Max Verstappen y Franco Colapinto, como si estuvieran en carrera en Las Vegas, en el inicio de la FP3.

Franco Colapinto tuvo una única sesión libre sobre piso seco muy positiva. Tanto que por primera vez desde que debutó en la Fórmula 1 clasificó en el top five. Fue 5º con el Alpine, mientras su compañero Pierre Gasly quedó 9º . De todas formas, la hora de la verdad será a las 1 de este sábado en Las Vegas.

La posición de Colapinto habla de un Alpine competitivo en un circuito muy veloz y las expectativas crecen porque varios pilotos de los top penalizarán por distintos cambios que exceden los permitidos.

Por ejemplo, el campeón Kimi Antonelli penalizará 5 lugares por una versión mejorada del turbo, mientras que Oscar Piastri tendrá 10 puestos por cambios de motor. Lo mismo Carlos Sainz y Lance Stroll, mientras que Oliver Bearman directamente partirá último porque cambió casi todos los elementos de la unidad de potencia y recibió 35 puestos.

Si la FP3 se replicara en clasificación, Colapinto largaría 4º porque Antonelli fue 2º. Por eso, si el argentino puede mejorar hay ilusión de al menos un pase a la Q3 que le permita largar bien adelante.

>>Leer más: Franco Colapinto peleó toda la carrera y, aunque no sumó, se fue como el mejor Alpine y buenas sensaciones

Qué pasó en la FP3 de Las Vegas

Colapinto salió con gomas medias la primera media hora y Gasly con blandas, por lo que el francés se ubicaba cuarto a 9 décimas del mejor tiempo entonces de Verstappen, y el argentino a casi 2,3s. Ambos con mayor carga de combustible.

En la segunda mitad el francés volvió a calzar gomas blandas y Colapinto puso unas blandas nuevas, pero no fue bueno para nada el tiempo del argentino, que fue trabado por un Cadillac en el inicio del giro.

Gasly no mejoraría lo hecho en la primera mitad y Colapinto sí, pero tampoco fue bueno el registro. Sin embargo, en el segundo sí puso la goma en temperatura y superó por dos décimas a su compañero de equipo.

Gasly inclusive no mejoraría en su segundo intento, quedando a dos décimas y a 215 milésimas de Colapinto.

Y hubo más. Un tercer intento de Colapinto con la misma goma, donde volvería a bajar su registro: 1m 36,382s. El anterior había sido de 1m 36,443s.

En ese momento, a 17 minutos del final, fueron los dos a boxes, 9º el argentino y 12º el francés, a 276s de su compañero. Y con Russell dominando con 1m 34,805s. Colapinto a 1,577s de la punta y Gasly a 1,853s. Aunque Norris los bajaría a 10º y 13º.

>>Leer más: Emerson Fittipaldi con La Capital, el logro de los latinos en Fórmula 1, Colapinto y el Lole Reutemann

Y cuando parecía que después ensayarían con mayor carga de combustible, los dos Alpine volvieron a pista a 10 minutos del final con gomas blandas nuevas. El hecho de no haberlas usado el viernes por la lluvia le dio ese handicap.

Primero hizo vuelta rápida Gasly, bajando a 1m 35,464s y Colapinto también mejorando el suyo después de dos vueltas de calentamiento, en 1m 35,936s, a 472 milésimas del francés.

Gasly volvería a mejorar su tiempo, por muy poco, en 1m 35,433s. Enseguida Colapinto abriría vuelta rápida, pero enseguida se encontró con un primer sector de bandera amarilla por el encontronazo entre Russell y Verstappen.

El británico casi empuja al neerlandés contra el muro, en otra muestra más de que no se llevan muy bien en pista.

Por eso Colapinto debió abrir una última vuelta y lo hizo magníficamente: 1m 35,198s, para alcanzar una tremendo 5º lugar, mientras Gasly no podía mejorar en el último intento, quedando 9º.

Russell volvería a bajar su registro en el último paso, en 1m 34,041s. El argentino quedó a 1,157s y el francés a 1,402s, a 243 milésimas de Colapinto.

El argentino terminó atrás de los dos Mercedes, Norris y Leclerc, y delante de Verstappen, Lawson, Hamilton, Gasly, Lindblad, Hadjar y Piastri.