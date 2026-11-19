En una sesión conjunta, las Cámaras de Senadores y de Diputados de Santa Fe se pronunciaron sobre la investigación a Shirli Tomasso

La Legislatura de Santa Fe destituyó este jueves a Shirli Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Tostad o. Fue sancionada por mal desempeño de sus funciones .

El procedimiento disciplinario contra Tomasso se inició por presunto mal desempeño en 37 investigaciones penales que tramitaron en la Unidad Fiscal de Tostado .

Del total de expedientes analizados, 35 corresponden a investigaciones por abuso sexual y dos a homicidios . Las acusaciones apuntan a demoras en la tramitación de las causas y falta de diligencias para avanzar en las pesquisas .

La votación terminó con 44 votos a favor de la destitución, siete en contra y tres abstenciones . Aunque la medida reunió un amplio respaldo legislativo, el debate expuso diferencias entre los bloques , principalmente por los cuestionamientos al procedimiento disciplinario y los antecedentes de la funcionaria dentro del sistema judicial.

En rechazo a la destitución se pronunciaron el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y los bloques Vida y Familia y Somos Vida, cuyos legisladores cuestionaron el accionar previo de la comisión bicameral de Acuerdos y plantearon reparos sobre el desarrollo del proceso.

La #SesiónConjunta resolvió remover a la Dra. Shirli Soledad Tomasso de su cargo de Fiscal Adjunta de la 5ta Circunscripción Judicial del @mpa_santafe por mal desempeño funcional e institucional, e inhabilitar a la Dra. Tomasso a ingresar a las dependencias del MPA por 10 años. — Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) November 19, 2026

Por su parte, un sector del oficialismo defendió la sanción y argumentó que las irregularidades detectadas en los expedientes justificaban un castigo más severo.

Tomasso fue apuntada por demoras y la falta de diligencias para avanzar en investigaciones penales, especialmente en aquellas vinculadas con delitos contra la integridad sexual. También por las consecuencias que esas acciones habrían tenido sobre el avance de las causas y las chances de persecución penal.

La fiscal fue destituida de su cargo en el MPA y tendrá una restricción de diez años para acercarse a dependencias de ese organismo.