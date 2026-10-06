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El agro busca oportunidades en un mundo de reglas cambiantes

Rosario será sede de la tercera edición de Faro. El encuentro pondrá el foco en los cambios internacionales y su impacto sobre las empresas agropecuarias. Andrés Malamud será uno de los disertantes de la jornada organizada por Agroactiva

6 de octubre 2026 · 15:19hs
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La segunda edición de Faro se realizará el 9 de octubre en los Salones Puerto Norte.

La segunda edición de Faro se realizará el 9 de octubre en los Salones Puerto Norte.

Los cambios en el escenario internacional obligan al agro argentino a revisar cómo produce, invierte y se vincula con sus mercados. También abren oportunidades, aunque aprovecharlas requiere información, empresas profesionalizadas y políticas públicas que acompañen. De cara a la tercera edición del Foro Agroindustrial Argentino (Faro), que se realizará este miércoles 7 de octubre en Rosario, Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva, adelantó los ejes del encuentro.

“Más que respuestas, vamos a compartir preguntas y hacernos cuestionamientos que tal vez nos puedan ayudar a vislumbrar alguna oportunidad para crecer”, anticipó.

Nardi explicó que el foro nació hace tres años con la intención de ofrecer un espacio para pensar el campo a futuro y anticipar los temas que impactarán sobre la actividad. Recordó que la edición anterior abordó la inteligencia artificial, cuando su aplicación en el sector todavía tenía menor presencia en el debate. Este año, el eje estará puesto en la geopolítica y sus consecuencias para la producción y el comercio agroindustrial. “Lo que nos proponemos es analizar si esta podría ser una oportunidad para hacer negocios con el mundo”, resumió.

En rigor, apuntó que “todos los momentos de crisis y de cambios también son momentos de oportunidad. Solo hay que saber aprovecharlos y mantenerse informados” y advirtió que "las posibilidades de ampliar los negocios con el mundo necesitan condiciones que permitan a las empresas desplegar su potencial". Destacó: “Hacen falta políticas públicas que acompañen a las empresas para que puedan potenciar su comercio con el mundo”.

A ese reclamo sumó la necesidad de profundizar el profesionalismo dentro del sector y de contar con reglas más equitativas en materia impositiva, tanto para vender en el mercado interno como para exportar.

La discusión atravesará la jornada organizada por Agroactiva y Salones Puerto Norte, que este año lleva el nombre Faro, Edición AFA. El encuentro reunirá a especialistas y se desarrollará de 9 a 16 en el Centro de Convenciones Puerto Norte.

Durante esta edición la agenda se organiza alrededor del concepto de G-Zero, acuñado por Ian Bremmer, presidente de la consultora Eurasia Group, para describir un escenario en el que ninguna potencia tiene la capacidad ni la voluntad de ordenar el sistema internacional. La propuesta de Faro es debatir cómo se inserta el agro argentino en ese contexto, con reglas comerciales, energéticas y alimentarias cada vez más fragmentadas y atravesadas por decisiones políticas.

Para los organizadores, competir exige incorporar herramientas que van más allá del volumen producido y el precio: los datos, las certificaciones, la trazabilidad y el análisis de las regulaciones adquieren un peso creciente en los negocios. En ese marco, el encuentro planteará si la experiencia argentina de producir bajo condiciones de incertidumbre puede convertirse en una ventaja competitiva.

“Últimamente se hace muy difícil hablar de futuro porque las reglas cambian permanentemente y de manera abrupta”, reconoció Nardi y en ese sentido destacó que Faro busca generar un intercambio que permita a los asistentes preguntar, discutir y revisar sus propias decisiones.

La presidenta de Agroactiva contó que ese criterio también fue conversado con el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien prefirió reservar una parte del tiempo de su exposición para dialogar con el público. Su presentación, “El mundo sin árbitro: qué es el G-Zero y por qué importa al agro”, será uno de los ejes de la jornada.

La presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, dio detalles de lo que se encontrarán los visitantes en la expo.

La presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, dio detalles de lo que se encontrarán los visitantes en la expo.

La agenda del encuentro

El programa comenzará con Maximiliano Díaz, magíster en Políticas Públicas y socio de Endógena Consultora, quien analizará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y sus implicancias para las cadenas de soja, maíz, carne bovina, arroz y miel. Roberto Vassolo, profesor de Estrategia del IAE Business School, abordará cómo construir ventajas competitivas en un entorno cambiante.

>> Leer más: El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Por la tarde, Juan Pablo Cosentino expondrá sobre inteligencia artificial, blockchain y trazabilidad digital como herramientas para generar confianza. Luego, Santiago Giraud, responsable de Macroeconomía del Área de Economía de Crea, analizará el contexto de las empresas agropecuarias y los desafíos de la economía argentina. La moderación estará a cargo de Carola Urdangarín.

El encuentro está dirigido a productores, empresarios, asesores, representantes de agroexportadoras, bancos, cooperativas e instituciones, además de periodistas y estudiantes vinculados al sector. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza en la web de Agroactiva. El código Faro-Agroactiva habilita una invitación especial sin cargo para la jornada completa.

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