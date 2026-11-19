Las construcciones fueron derribadas este jueves tras una investigación que detectó movimientos durante todo el día. No hay personas detenidas

La provincia derribó dos búnkeres en Rosario: “Eran lugares que hacían mucho daño a los vecinos”

El gobierno de Santa Fe derribó este jueves dos construcciones utilizadas como búnkeres de venta de drogas en Villa Oculta, en la zona de Héctor Palacios al 3700, en Rosario. Los inmuebles estaban levantados en un terreno usurpado que pertenece al Estado provincial, según explicó la fiscal Mercedes Banchio, quien detalló que la investigación detectó un movimiento constante de personas en ambos lugares.

El operativo fue supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con estas intervenciones, ya son 95 las propiedades inactivadas en Rosario desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, a principios de 2024. La cifra asciende a 107 en el departamento Rosario y a 157 en toda la provincia durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

"Estos puntos de venta tenían un alto tránsito de personas y representaban un riesgo" , señaló el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino . El funcionario también destacó el aporte de los vecinos, que realizaron denuncias a través de la Central 911 y brindaron información que llegó a la Fiscalía y permitió avanzar con las investigaciones.

La fiscal Mercedes Banchio explicó que los dos búnkeres estaban instalados en un mismo predio. "Estos derribos se enmarcan en una investigación mucho mayor. La particularidad de estos dos lugares es que están en un gran terreno usurpado, donde se construyeron dos edificaciones. Estas tierras pertenecen al Estado provincial", indicó.

La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos que advertían sobre el ingreso y la salida permanente de personas. Según la fiscal, los movimientos eran compatibles con maniobras de comercialización de estupefacientes al menudeo.

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Para reunir pruebas, los investigadores utilizaron un dron que permitió observar el funcionamiento de las construcciones. "Utilizamos un dron para sobrevolar el lugar y captamos movimientos durante todo el día: las personas entraban y salían de estas dos construcciones. Cuando realizamos los allanamientos, encontramos mucho material de recorte", relató Banchio.

La fiscal también describió las condiciones precarias de los inmuebles. Según explicó, no tenían agua potable, electricidad ni gas. En una de las construcciones había una manguera conectada a la calle, mientras que en el interior podían encontrarse colchones y baldes, pero no baños.

"Esto tiene que ver con que las personas permanecen muy poco tiempo: van y vienen", sostuvo.

No hay detenidos y la investigación continúa

Banchio informó que, hasta el momento del operativo, no había personas detenidas. La fiscal explicó que la intervención sobre las dos construcciones forma parte de una investigación más amplia y que el objetivo inicial fue identificar e inactivar los puntos de venta.

"En una investigación tan amplia y en un contexto barrial, queríamos tener claro dónde estaba uno de los puntos neurálgicos de venta y empezar por intervenir de esta manera", afirmó. Y agregó que ese es parte del objetivo de la reforma de microtráfico: "Terminar con la actividad ilícita que se está desarrollando".

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Por su parte, Santantino sostuvo que las intervenciones buscan desarticular espacios que generan consecuencias en la vida cotidiana de los barrios. "No hay que confundir la precariedad del lugar con el daño que les producía a los vecinos de esta zona de la ciudad", expresó.

Y agregó: “Esta política vino a cambiar las cosas y a saldar una deuda de larga data. No debemos olvidar el riesgo que implica el microtráfico por el recrudecimiento de la violencia. Es importante seguir haciendo el esfuerzo que nos corresponde y que los vecinos denuncien lugares como este, que tanto daño le hacen a la sociedad”.