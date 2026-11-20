Las formas en que se carga un celular pueden influir considerablemente en el rendimiento de la batería

Uno de los grandes problemas que empiezan a presentar los celulares después de un tiempo de uso es el desgaste de la batería. Después de un tiempo de uso, que puede variar en función del dispositivo, la batería del celular empieza a durar menos y su capacidad de carga también se reduce.

Lógicamente, una parte de esta problemática reside en el uso que se le da al teléfono . Como ocurre con cualquier artefacto, mientras más se use, más se desgasta. Es por esto que sobre esta variable no se puede accionar demasiado, ya que la gracia de tener un teléfono es poder usarlo. Pero el desgaste de la batería también está fuertemente relacionado con la forma en que se carga el celular. Y es justamente sobre este motivo que se puede influir positivamente.

Una periodista de tecnología internacional llamada Juli Clover puso a prueba un experimento en donde observó cómo las prácticas de carga influyen considerablemente en la salud de la batería del celular. El experimento lo llevó a cabo en celulares de Apple, que son los que más sufren la pérdida de capacidad de la batería. Pero lo cierto es que su consejo es aplicable a cualquier dispositivo.

Cómo cargar el celular para no dañar su batería

El gran consejo para cuidar la batería del celular es no dejar que llegue siempre al 100% de carga, y mucho menos dejarlo enchufado toda la noche. Esto no responde a un capricho, sino que tiene una explicación. El asunto es que cuando la batería permanece de forma constante en sus niveles máximos, se acelera el desgaste químico de las celdas de ion-litio. Además, ya son varios los estudios que indican la peligrosidad de mantener enchufado el celular durante períodos prolongados de tiempo.

Lo ideal es frenar la carga en 80%, ya que de esta manera se reduce el estrés químico sobre sus componentes internos. Al mismo tiempo, otro punto a tener en cuenta para cuidar al celular es que la batería no baje de 20%.

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Una función para activar en cualquier dispositivo

Las baterías funcionan del mismo modo en distintos celulares. Con el tiempo, las reacciones químicas que se producen en cada ciclo de carga reducen la capacidad total del componente para retener energía, y el calor también acelera el proceso.

Tanto celulares Apple como Android ofrecen funciones que limitan el porcentaje de carga o ralentizan el proceso de carga cuando la batería está llegando al máximo. Al activarlas, el celular mismo se encarga de frenar la carga al llegar al 80%, facilitando la incorporación de este hábito por parte del usuario.

Este tipo de herramientas se encuentran en la sección de ajustes o configuración del dispositivo, en la pestaña relacionada a la batería. Por su parte, quienes no deseen activar ninguna función o no cuentan con esa herramienta en su teléfono, pueden controlarlo de forma manual. Al ver que el celular llega al 80%, ya tiene suficiente batería como para desenchufarlo. La premisa es sencilla: evitar que el dispositivo pase mucho tiempo con el 100% de carga, disminuye considerablemente el desgaste de la batería.