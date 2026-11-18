Desde este miércoles y hasta el 24 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Inta Rafaela estudia cómo reducir las aplicaciones innecesarias de antibióticos en casos de mastitis bovina

La resistencia antimicrobiana es actualmente reconocida como una de las mayores amenazas para la salud humana en el siglo XXI por el riesgo que implica la pérdida de eficacia de los antibióticos necesarios en la medicina. Desde este miércoles 18 al 24 de noviembre, se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos , bajo el lema «Una sola salud, una acción: prevenir la RAM ya». Frente a este escenario, especialistas del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (Idical) en el Inta Rafaela-Conicet estudian cómo reducir las aplicaciones innecesarias de antibióticos en casos de mastitis bovina clínica leve y moderada.

En este punto, Ana Molineri -especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas del Inta Rafaela- aseguró: “No todos los casos de mastitis requieren el uso de antibióticos”, por esto subrayó la importancia de “realizar un diagnóstico certero para tomar decisiones sanitarias precisas”.

Con este objetivo, el equipo de investigación analizó 26.546 episodios nuevos de mastitis clínica leve y moderada -registrados entre abril de 2022 y junio de 2025 en establecimientos lecheros argentinos- que utilizaban un sistema de cultivo en el tambo, acompañado por una aplicación móvil.

Los resultados indicaron que el diagnóstico microbiológico mediante cultivo en tambo permite reducir hasta un 50 % las aplicaciones de antimicrobianos en cuadros clínicos leves y moderados. Esta evidencia permite revisar una práctica habitual en los establecimientos: iniciar tratamientos antibióticos ante la aparición de signos clínicos sin conocer previamente el microorganismo responsable ni las características del caso.

Es que, según detalló Molineri, “durante mucho tiempo, ante la aparición de una mastitis clínica, la respuesta habitual era iniciar un tratamiento antibiótico sin conocer el microorganismo responsable. Sin embargo, la evidencia generada demuestra la importancia de considerar la gravedad del cuadro, la condición del animal y los resultados del diagnóstico microbiológico antes de definir una intervención”.

La investigación aporta así información concreta para avanzar hacia tratamientos definidos a partir del diagnóstico. El cultivo en tambo permite identificar los casos que realmente necesitan antibióticos y evitar que todos los animales reciban automáticamente la misma intervención.

En este punto, Molineri destacó que la decisión debe contemplar la gravedad del cuadro y la condición del animal: “Mientras que las mastitis severas requieren atención veterinaria inmediata, en los casos leves y moderados el diagnóstico microbiológico contribuye a seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada”.

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“El uso responsable de antimicrobianos no implica dejar de utilizarlos, sino reservarlos para las situaciones en las que están indicados y hacerlo bajo supervisión veterinaria”, agregó. Cada tratamiento debe contemplar la elección del medicamento, la dosis, la vía de administración, la duración y el cumplimiento de los tiempos de retiro en leche y carne.

Por esto, la prevención ocupa un lugar central en esta estrategia. Entre las principales prácticas se encuentran mantener rutinas de ordeño adecuadas, asegurar la higiene de los pezones y los ambientes, conservar los equipos de ordeño en buenas condiciones, realizar un manejo apropiado del período seco e identificar las vacas con infecciones persistentes.

En este sentido, uno de los principales indicadores para evaluar la salud mamaria del rodeo es el recuento de células somáticas (RCS). Según datos del OCLA , la principal cuenca lechera de Santa Fe registra un promedio de 430.000 células por mililitro, por encima de la media nacional, estimada en 367.000 células por mililitro.

El dato adquiere relevancia económica porque, cuando se supera el umbral de 400.000 células por mililitro, una parte importante de la leche puede recibir penalizaciones en las liquidaciones industriales por calidad higiénico-sanitaria. A esto se suman los litros que dejan de producirse como consecuencia de los problemas de salud de la ubre. Una ubre enferma produce menos leche.

Una salud: un desafío compartido

La resistencia a los antimicrobianos debe abordarse desde el enfoque de Una Salud, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y el ambiente. Las decisiones que se toman en los establecimientos agropecuarios también tienen relevancia para preservar la eficacia de los medicamentos a lo largo de la cadena agroalimentaria.

En el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema «Una sola salud, una acción: prevenir la RAM ya», la evidencia generada en la cuenca lechera central argentina refuerza la importancia de avanzar hacia sistemas de producción que integren prevención, diagnóstico y uso racional de medicamentos.

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El desafío es transformar el conocimiento científico en prácticas concretas: evitar enfermedades, diagnosticar oportunamente y utilizar antibióticos cuando sean necesarios, con indicación profesional. Cuidar la eficacia de estos medicamentos también significa proteger la salud de los animales y las personas, la calidad de la leche y la sostenibilidad de la producción lechera.