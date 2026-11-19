Un espacio de La Capital que busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Más de 1.100.000 personas fueron al 42° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades 2026.

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública y donde pueden acercarse y conectar .

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y, a veces, quedan expuestos. En Políticos en Redes, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

La Fiesta de las Colectividades de Rosario es la oportunidad ideal para hacer contenidos en redes por parte de los políticos. Lo popular, los colores y la comida, un combo ideal para mostrarse cercano y amigable.

En la edición 2026 hubo varios enfoques: el clásico picoteo, el repaso de los precios, la recorrida con los hijos y hasta la denuncia. Varios aspirantes a la Intendencia de Rosario se dieron una vuelta por el Parque Nacional a la Bandera.

La que sorprendió fue la senadora nacional Carolina Losada dando una vuelta y subiendo contenido de la fiesta. Comenzó pidiendo una cerveza en alemán, como un gancho del contenido. “Queríamos saber si en el stand de Alemania hablaban en alemán”. Hablan alemán.

Luego pasó a degustar los diferentes platos y a conversar con los presentes. Losada se muestra activa en la ciudad de Rosario.

“¡Otro año disfrutando de Colectividades! Una fiesta llena de sabores, culturas, música y tradiciones que nos une y son un orgullo para Rosario”, escribió.

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Explícito por la carrera hacia la Intendencia fue Federico Angelini. Hizo dos publicaciones. Una con el clásico saludo a los comerciantes y recorrido por los stands, pero luego armó una propuesta para generar algún tipo de conversación.

Cuestionó los puestos callejeros que se instalan fuera de la feria sobre avenida Belgrano y Rioja, que “venden cualquier cosa y comida sin control”.

No logró instalar el tema, aunque fue un alerta hacia organizadores o quienes deben controlar. “Sin orden, no hay respeto”, fue un mensaje a la Municipalidad de Rosario, que propone la palabra "respeto" como eslogan actual.

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El concejal Juan Monteverde optó por el recurso de mostrarse en familia al ir con su pequeño hijo. "Las primeras Colectividades de Luqui. Hay fiestas que se viven de generación en generación. Y hoy le tocó a Luqui conocer las Colectividades, la fiesta de todas las familias rosarinas", dijo. Luego se sumó la mamá del niño y pareja del concejal, la diputada nacional Caren Tepp. No se la iba a perder, claro está.

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La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, hizo algunos contenidos en Tik Tok. En uno de ellos visitó Asturias y, por lo visto, no pudo soportar el gusto avinagrado de los ajíes con boquerones y aceitunas.

Los intentó pasar con un trago de sidra, pero fue peor. La próxima, mejor una salchicha alemana con chucrut para rimar con el origen alemán del apellido.

El que no hizo ningún contenido fue Juan Pedro Aleart, otro que suena, o sonó, como posible candidato a la Intendencia por parte de La Libertad Avanza (LLA). No se lo vio por el Parque Nacional a la Bandera.

Pero, por suerte, pudo probar de primera mano los platos en su reciente paso por España, en el marco de la Expo Smart City en Barcelona y también en Madrid.