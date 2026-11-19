El sábado habría una mejora en las condiciones aunque el sol aparecería poco durante el fin de semana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 20 de noviembre en Rosario una temperatura máxima de 25º y algunas chances de tormentas aisladas y chaparrones. El sábado habría una mejora en las condiciones aunque el sol aparecería poco durante el fin de semana.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste, con un registro de 19º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que en la mañana habría vientos leves del sur con los termómetros marcando 20º y algunas chances de chaparrones. Para la tarde se espera una máxima de 25º y bajas probabilidades de tormentas aisladas, y a la noche estaría mayormente nublado con una marca de 20º.

El sábado estaría mayormente nublado con bajas posibilidades de tormentas aisladas en la noche. La temperatura oscilaría entre 27º y 17º.

Para el domingo anuncian nubosidad variable, 28º de máxima y 16º de mínima.

El lunes estaría algo nublado, la máxima podría alcanzar los 28º y la mínima bajaría a 15º.

El martes subiría levemente la máxima, hasta llegar a los 29º, y la mínima treparía hasta los 17º. Se espera cielo entre mayormente y algo nublado.

Para el miércoles pronostican 26º de máxima, 15º de mínima, fuertes ráfagas de viento matinales y cielo parcialmente nublado.