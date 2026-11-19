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Las causas por las que Provincias Unidas no le dio quorum al oficialismo
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Repartidores de un correo privado denuncian atraso en pagos de prestaciones
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El concejal Aleart propone alcaidías municipales para encerrar cuidacoches
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El gobierno cedió y consiguió las firmas para la reforma electoral
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El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y una máxima de 27º
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Quini 6: de qué localidad es el apostador que se alzó con más de $3.200 millones
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Presupuesto provincial 2027: senadores recibieron a ministros antes del debate
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Jubilados marcharon en Rosario en reclamo de "derechos y dignidad"
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Llega la Noche de las Librerías con promociones y distintas propuestas
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Cáncer de piel: una campaña reveló que la mitad de las personas debe ir a un médico
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Gremios del transporte revalidaron su conducción en Rosario
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Estiman que en 2035 habrá en el mundo más musulmanes que cristianos
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Un líder religioso de EEUU participó en el magnicidio del presidente haitiano
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Zona oeste: denuncian a un policía que disparó contra vecinos en una cancha
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Los libertarios apuntaron contra Unidos tras la sesión caída en Diputados
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La Nación aceptó la renuncia de Alurralde, quien asumirá en la Corte de Santa Fe
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La ocupación hotelera durante Colectividades creció un 24 por ciento
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Diputados: se cayó la sesión para tratar la ley Malvinas y la reforma del Banco Central