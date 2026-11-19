Matías Damián Castro, de 26 años, fue condenado por el crimen de Misael Orlando Bracesco, ocurrido en noviembre de 2023

Pelearon y lo mató a puñaladas: 10 años de prisión para el auto de un crimen en la zona oeste.

Matías Damián Castro, de 26 años, fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el homicidio de Misael Orlando Bracesco, ocurrido en noviembre de 2023 en la zona oeste de Rosario. El crimen se produjo luego de una discusión y una pelea a golpes de puño que terminó cuando el acusado regresó armado con un cuchillo y mató a la víctima a puñaladas.

La sentencia se conoció este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Silvana Lamas González y Paula Álvarez resolvió condenar al joven por el delito de homicidio simple. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad Fiscal Especial en Violencias Altamente Lesivas.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2023, alrededor de las 21, en Camino Nuevo de Soldini al 3900. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Bracesco caminaba por el lugar cuando fue interceptado por Matías Castro y ambos comenzaron a discutir por motivos personales.

El crimen y la investigación

La pelea continuó con golpes de puño de ambos lados, hasta que Bracesco decidió alejarse. Según la acusación, Matías Castro también se retiró momentáneamente, pero regresó pocos segundos después con un arma blanca y le asestó dos puñaladas en el tórax. Luego escapó caminando del lugar.

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La investigación inicial estuvo a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli, quien reconstruyó que el ataque se produjo en el marco de una pelea callejera que comenzó con una discusión y terminó con Bracesco herido de muerte. Posteriormente, la causa quedó en manos de la fiscal Andrea Vega, quien llevó adelante la acusación durante el juicio oral.

En el debate, la Fiscalía había solicitado una pena de 18 años de prisión efectiva para el acusado. Finalmente, el tribunal resolvió imponerle 10 años de cárcel por homicidio simple.