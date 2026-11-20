La hija de un paciente terminal presentó documentación médica al Arzobispado de 9 de Julio en Buenos Aires para su análisis ante la intervención de Leda

Según el testimonio de la familia Córdoba, Leda le hizo una bendición a Víctor, y a partir de allí su salud comenzó una fuerte recuperación

El Arzobispado de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, recibió el martes pasado una carpeta con documentación médica, estudios clínicos y testimonios de familiares de Víctor Hugo Córdoba, un paciente con patologías cardíacas y cáncer de colon que el 26 de septiembre de 2023 tuvo un encuentro con la carismática religiosa rosarina Leda Bergonzi en el predio de la ex-Rural. Para los Córdoba, esta bendición resultó "milagrosa" y produjo una "cura súbita ". Ahora, y según lo aportado a la entidad eclesiástica, el presunto caso de sanación será analizado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No obstante, en el acta de recepción las autoridades de la Iglesia aclararon que ello no implica "pronunciamiento oficial ni juicio previo". El caso presentado por esta familia oriunda de Carlos Casares pone a la rosarina nuevamente en el centro de la escena.

La figura de Leda vuelve al debate. Hace tres años irrumpió con convocatorias masivas que fueron cada vez más numerosas en Rosario y debieron realizarse en espacios con amplia capacidad, como el predio de la ex-Rural, bajo la cautela y el recelo del Arzobispado rosarino. Luego, la mujer transitó por una etapa multifacética como cantante y predicadora por todo el país, al tiempo que continuaba con su obra pastoral en barrios carenciados. Meses atrás, tomó distancia de las autoridades católicas y se acercó a pastores evangélicos, mientras entablaba vínculos con mediáticos, famosos y hasta con Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi.

Víctor Hugo Córdoba es un paciente oriundo de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. Según le relató su hija Flavia a La Capìtal, su padre padecía insuficiencia cardíaca y cáncer de colon, "y no lo podían operar porque su corazón no lo iba a resistir. Estaba postrado y con sangrados constantes". Según narró, el 26 de septiembre de 2023 se trasladaron a Rosario para asistir a los encuentros celebrados en el predio de la ex-Rural. "Lo llevé para recibir la bendición de Leda. Volvimos a la semana y tuvo un sangrado muy fuerte, pero este fue el último. Después los médicos vieron una gran mejoría y decidieron operarlo. La intervención fue un éxito. Hoy mi papá camina, viaja y juega con los nietos", resaltó.

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Flavia presentó el testimonio el martes pasado en el Arzobispado de 9 de Julio "con constancia de recepción para su estudio". De ahora en más, las autoridades eclesiásticas tienen en sus manos lo que ya se conoce como el "caso uno". ¿Cuál es el argumento? Víctor tiene 66 años y, según se detalla, padeció un cáncer de colon diagnosticado por imágenes el 8 de agosto de 2023: en principio, por una lesión proliferativa de recto y luego con un adenocarcinoma (cáncer), registrado una semana después.

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Según el testimonio de su hija, la situación de su padre era de "estado vegetativo", ya que se encontraba "sin fuerzas, sin poder levantarse de su cama por la falta de aire". Previamente, el 17 de enero de 2023, Víctor también había sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca por una "obstrucción moderada a significativa en segmento proximal y severa en segmento distal de arteria coronaria derecha". Según el relato de Flavia, "los médicos nos reunieron para decirnos que no lo iban a operar de su corazón porque no resistiría la anestesia". Sin embargo, fue intervenido, le colocaron tres stents y, según sostuvo, "quedó mal, le faltaba el aire y dormía con cinco almohadas".

El encuentro con Leda

El 26 de septiembre, Flavia, junto a su padre y su madre, asistió a la ex-Rural donde se encontraba Leda Bergonzi. "Fue justo para mi cumple. Mi marido me regaló el viaje a Rosario para pedir por mi papá. Unos días antes me apareció Leda en las redes; yo no la conocía. Cuando llegamos, mi papá me llama para saludarme y, sin saber que yo estaba allá, me contó que estaba viajando a Rosario porque en Córdoba le habían contado de ella".

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En el relato que acompaña el expediente ante la Diócesis de 9 de Julio, junto a estudios médicos y diagnósticos clínicos de sus patologías, su hija describe el momento del encuentro: "Ella lo bendijo y mi papá le agarró la mano y le pidió que por favor le curara su corazón y el cáncer. Después le tocó la bendición a mi mamá; ella se arrodilló ante Leda, la abrazó y, llorando, le pidió que curara a mi papá. Leda la abrazó, la acariciaba y le dijo que tuviera fe. Después regresaron a Córdoba sin complicaciones y de a poco fue mejorando hasta que lo sometieron a cirugía. Salió todo perfecto. Los médicos estaban sorprendidos".

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¿Sanación?

Con énfasis, y en diálogo con este diario, Flavia puntualizó: "Después de su bendición hubo un antes y un después. Por supuesto que lo atribuimos a un milagro". Y agregó: "Desde que le detectaron cáncer de colon sangraba muy poco. Ese mismo día del encuentro con Leda fue abundante, pero después se cortó. Hasta que lo operaron, no volvió a sangrar. Eso es lo que destacamos después de su visita".

Para entonces, Víctor tomaba una cantidad sustancial de medicamentos para la insuficiencia cardíaca, en promedio ocho por día. Según aclararon los Córdoba, no hubo variación de la medicación en el proceso de mejora, por lo que los médicos estaban sorprendidos con su cambio luego de la vuelta a su ciudad de origen. Posteriormente, lo operaron por el cáncer de colon con resultados positivos. El 24 de mayo de 2024, en un informe de revisión por tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, ninguna lesión presentaba un estado avanzado: no había indicador de lesión proliferativa ni se encontró necesidad de biopsias o intervenciones cardíacas luego de la aplicación de los stents, tampoco indicios de sangrado, según el relato de Flavia.

"Tiene una vida totalmente normal, en su emisión, evacuación, en todo. Es una persona totalmente normal. Hoy quedó solamente con fármacos", concluyó.

Qué contestó el Arzobispado

Toda la documentación de estudios médicos, diagnósticos y evolución de Víctor, junto al testimonio de sus familiares, fue acompañada en una carpeta que se entregó el martes pasado en el Arzobispado de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Con sello de la diócesis y la firma del canciller, el presbítero Carlos Tibberi, se emitió una constancia de recepción del material en la secretaría de la Cancillería del Obispado.

"Dicha documentación es recibida para su correspondiente estudio, evaluación y eventual discernimiento eclesiástico conforme a las normas vigentes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en relación con un testimonio de gracia atribuida tras la oración de intercesión de la señora Leda Viviana Bergonzi". En el párrafo siguiente se aclara que la constancia extendida "no implica pronunciamiento oficial ni juicio previo por parte de esta autoridad diocesana sobre el fondo de la cuestión".