Los ajustes del Usda dieron sostén al maíz y la soja. Aunque la cosecha presiona los valores locales de los granos, el cereal argentino ofrece precios competitivos en el mercado internacional

La reducción de la producción y los stocks estadounidenses impulsó las cotizaciones de los granos.

Los precios de los granos comenzaron a mostrar señales de recuperación después de un período de fuertes bajas. El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) dio impulso principalmente al maíz, al recortar las estimaciones de producción y existencias estadounidenses. Sin embargo, la abundante oferta mundial, el avance de las cosechas y las ventas de los fondos especulativos todavía limitan las posibilidades de una mejora sostenida.

“El mercado venía mostrando bajas muy marcadas, que parecían excesivas frente a los fundamentos. El reporte del Usda genera un rebote, especialmente en maíz, porque ajusta los stocks de Estados Unidos. Ahora la clave es ver si este movimiento logra frenar las ventas especulativas o si los fondos continúan reduciendo su exposición”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En la Argentina, la siembra de soja y maíz avanza a buen ritmo, favorecida por la humedad de los suelos. Al mismo tiempo, la cosecha de trigo presiona los precios disponibles, aunque la competitividad del cereal argentino abre oportunidades en el mercado internacional.

El informe del Usda resultó moderadamente alcista para el maíz. El organismo redujo su estimación de producción estadounidense de 407,3 millones a 403,7 millones de toneladas y ajustó el rendimiento a 112,73 quintales por hectárea.

El dato de mayor impacto fue el recorte de las existencias finales de Estados Unidos a 44,7 millones de toneladas, por debajo de los 47 millones previstos el mes anterior y de los 46,7 millones que esperaba el mercado. Así, la relación entre stocks y consumo cayó al 10,8%, una señal que dio mayor sostén a las cotizaciones.

“En maíz, el recorte de stocks en Estados Unidos es una señal positiva para los precios. Sin embargo, seguimos teniendo una cosecha muy importante y una oferta abundante. La recuperación dependerá de que la demanda acompañe y de que los fondos especulativos dejen de profundizar sus ventas”, sostuvo Romano.

En el mercado argentino, las exportaciones mantienen un buen ritmo, pero la oferta abundante y los cerca de 6 millones de toneladas pendientes de fijación de precio acotan las mejoras. A eso se suma que, hacia fin de año, los vencimientos de esas operaciones suelen aumentar las necesidades de comercialización.

Para la campaña 2026/27, el Usda elevó su proyección de producción argentina de maíz de 55 millones a 57 millones de toneladas, todavía por debajo de los 64 millones del ciclo anterior. Las exportaciones alcanzarían los 40 millones de toneladas.

Mientras tanto, la siembra cubre el 51,2% de las 8,4 millones de hectáreas previstas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), con un adelanto interanual de 14,6 puntos porcentuales. La implantación temprana está prácticamente terminada y las labores avanzan sobre el sur bonaerense.

“La siembra de maíz viene muy ágil y con una proporción de cultivos tempranos que se ubica entre las más altas de los últimos años. Esto genera presión sobre los precios de abril”, señaló Romano. En ese escenario, agregó, las cotizaciones de julio muestran mayor firmeza.

La soja, entre el ajuste de stocks y el clima

Para la soja, el Usda también presentó ajustes favorables a los precios, aunque de menor magnitud. Redujo las existencias finales estadounidenses a 8,2 millones de toneladas, frente a los 8,6 millones del informe anterior y los 9 millones esperados por el mercado. La producción de ese país se estimó en 124,5 millones de toneladas, mientras que los stocks mundiales bajaron a 123,5 millones.

La atención también está puesta en Brasil, donde la siembra alcanzó el 64% del área prevista, frente al 53% de la semana anterior y el 61% registrado un año atrás. Aunque las labores avanzan con rapidez, las lluvias por debajo de lo normal generan incertidumbre. Diciembre será un mes clave para el desarrollo de los cultivos.

En la Argentina, la soja ya ocupa el 17,8% de los 17 millones de hectáreas proyectadas por la BCBA. El avance semanal fue de 13,1 puntos porcentuales y el adelanto respecto del año pasado llega a 4,9 puntos. Las zonas núcleo y el oeste bonaerense encabezan las tareas, con buena humedad para la implantación.

Por su parte, la molienda sigue activa, abastecida tanto con soja argentina como con mercadería proveniente de Paraguay. No obstante, el ingreso en la temporada de menor actividad comienza a restar dinamismo a las compras.

“En soja, los ajustes del Usda son positivos, pero todavía tenemos una oferta global importante. Brasil avanza rápido con la siembra, aunque la evolución de las lluvias en diciembre será determinante. En Argentina, la molienda sostiene la actividad, pero la menor demanda estacional puede limitar la recuperación de los precios disponibles”, analizó Romano.

El trigo busca aprovechar su competitividad

El mercado mundial de trigo sigue condicionado por la guerra entre Rusia y Ucrania y las expectativas sobre una eventual reapertura del corredor marítimo del mar Negro. Las negociaciones celebradas en Abu Dabi el 10 y el 11 de noviembre finalizaron sin avances concretos sobre el transporte marítimo, aunque hubo un acuerdo para intercambiar prisioneros.

Los compradores internacionales, de todos modos, cuentan con oferta suficiente para los próximos meses. A las cosechas de la Argentina y Australia se suman los embarques franceses y la salida de trigo ruso y ucraniano por vías alternativas.

En ese contexto, el Usda elevó las existencias finales mundiales de trigo de 276 millones a 280,8 millones de toneladas. En paralelo, la consultora IKAR redujo su previsión de exportaciones rusas de 42 millones a 39,5 millones.

En la Argentina, la cosecha alcanzó el 11,9% de las 6,49 millones de hectáreas aptas, con una producción recolectada de 1,72 millones de toneladas. El rendimiento promedio parcial ronda los 22,3 quintales por hectárea, por debajo de los 26 quintales registrados a esta altura del año pasado.

Las proyecciones nacionales difieren según la fuente: el Usda calcula 23 millones de toneladas; la BCBA, 23,4 millones, y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), 24,3 millones. En algunas regiones, los ataques de fusarium, los daños por heladas y la baja radiación plantean riesgos para los rindes.

Pese a la presión que ejerce la cosecha sobre los precios disponibles, el trigo argentino mantiene atractivo en el exterior. Argelia compró más de 700.000 toneladas de trigo molinero en una licitación internacional en la que el origen argentino mostró valores competitivos. Para diciembre, el cereal local cotiza entre u$s 237 y u$s 243 por tonelada FOB, alrededor de u$s 30 por debajo del europeo.

“La presión de cosecha se siente en los precios disponibles, pero Argentina tiene una oportunidad comercial interesante. La demanda internacional está encontrando en nuestro trigo un origen competitivo, y las necesidades logísticas y financieras locales suelen acelerar las ventas, aun cuando los pases hacia adelante siguen siendo elevados”, explicó Romano.

Por su parte, en cebada, la siembra finalizó sobre 1,27 millones de hectáreas y el 96% de los lotes presenta una condición normal a excelente. Los rindes esperados se ubican en 55 quintales por hectárea para el sudeste bonaerense y en 40 quintales para el sudoeste. Las tormentas previstas para los próximos días podrían mejorar la humedad de los suelos, aunque también demorar la cosecha de trigo.