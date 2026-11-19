El servicio retoma su recorrido este sábado a partir de las 8 desde Rioja y avenida Belgrano hacia Costa Alta. El último servicio sale desde allí a las 21.35

La Línea de la Costa vuelve a circular este sábado conectando el centro con la Costa Alta.

A partir de este fin de semana largo, la Línea de la Costa comenzará a funcionar durante los días sábados, domingos y feriados. El primer servicio saldrá este sábado a las 8 desde calle Rioja y avenida Belgrano, en tanto desde Costa Alta el último coche está previsto que parta a las 21.35.

La Línea de la Costa, propia de la temporada veraniega, recorre la costanera y llega a balnearios, playas, parques y otros lugares de interés de la ciudad: La Florida y Rambla Catalunya, Piletas del Parque Alem, Costa Alta y Paseo del Caminante y la Estación Fluvial. Además, transita el centro por los corredores rápidos, lo que permite mayor conectividad con otras líneas, como también la opción de realizar sus viajes mediante el trasbordo gratuito.

A partir del 25 de diciembre el servicio funcionará todos los días con su recorrido habitual para que los rosarinos disfruten de las diversas propuestas sobre las costas rosarinas.

Las características y horarios de la Línea de la Costa pueden consultarse en rosario.gob.ar , redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 341-5-440147, a través del menú de opciones.

A través de Google Maps, es posible consultar en tiempo real el avance de las unidades en su recorrido y conocer el tiempo de arribo a una determinada parada. Esta herramienta también muestra los desvíos, y los puntos de ascenso y descenso habilitados o anulados de forma temporal.

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Recorrido de la Línea de la Costa

►Ida: desde avenida Belgrano y Rioja, por avenida Belgrano (calle lateral), Sargento Cabral, Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, bulevar Avellaneda (sentido sur norte), viaducto E. Pinasco, bulevar Avellaneda, avenida Centenario, avenida A. Frondizi, avenida C. Colombres, avenida Eudoro Carrasco, Galicia, Iriarte, P. Musto hasta Iturraspe.

►Vuelta: desde Pintor Musto e Iturraspe, por Pintor Musto, avenida Eudoro Carrasco, avenida C. Colombres, avenida A. Frondizi, avenida Centenario, bulevar Avellaneda, viaducto E. Pinasco, San Lorenzo, Alsina, Córdoba, Alvear, San Lorenzo, Corrientes, Tucumán, venida Belgrano (calle lateral-calle central) hasta Rioja.