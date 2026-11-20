El DT de Central no da nada por seguro, pero los que tenían molestias estarían a disposición y la carrera por el reemplazante de Ávila ya se habría definido

Central . Jorge Almirón vive a full los partidos al borde la línea de cal. El entrenador canalla, que fue bancado de nuevo por el presidente Belloso, ya tendría listo el once del domingo.

Arrancan los playoffs de este torneo Clausura , Central y los 15 equipos participantes saben que el margen de error se redujo a la mínima expresión. Es que una equivocación propia puede gestar el triunfo ajeno. Y si esto ocurre, todo lo bueno hecho antes en este mismo torneo, pierde valor para el hincha.

Después de haber quedado a un punto de Boca en la Tabla Anual, en la que el Xeneize se anotó como campeón, Central trabajó especialmente en lo anímico para dejar atrás rápidamente aquella frustración. Y ahora el equipo de Arroyito busca una reacción que le permita estirar su invicto de 9 encuentros sin derrotas, con 5 éxitos consecutivos, y dar pasos firmes en la pelea por llegar a la final de esta competencia.

El equipo inicial auriazul para recibir a Gimnasia de Mendoza aún no está confirmado. Cuentan que Jorge Almirón todavía no dio indicios del once para el domingo. Pero sufrirá una baja segura. No estará Gastón Ávila, suspendido por su expulsión en el juego anterior. Además, Jaminton Campaz y Ángel Di María trabajaron diferenciado toda la semana pasada. Y si bien hoy están mejor de las molestias musculares que padecían, no es una fija que ambos sean titulares con los mendocinos.

¿Y el arco? Axel Werner se lesionó jugando como titular y ahora, recuperado de ese inconveniente, se encuentra en el banco. Mientras que Jeremías Ledesma parece haber aprovechado la situación para recuperar el lugar.

Cuatro escalones para ser campeones

En estas instancias no hay mañana. Es ganar hoy y apuntar al partido que viene. Son 4 escalones los que separan a los equipos entre la base y llegar a lo más alto, de ser campeones en este Clausura. Para afrontar este primer partido de playoff, el correspondiente a los octavos de final ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza en Arroyito, Almirón no dispondrá de todos los jugadores del plantel. En este sentido, tal vez la baja más importante sea la de Gastón Ávila, expulsado en la jornada pasada, y que ahora debe cumplir una fecha de suspensión.

En cuanto al reemplazo del Gato Ávila, si uno se guía por el último antecedente, el candidato a reemplazarlo es el paraguayo Zaracho. Es que la fecha pasada, cuando promediando el segundo tiempo del duelo entre Central y Estudiantes de Río Cuarto el zaguero se fue expulsado, el que ingresó desde el banco para cubrir su lugar fue Zaracho.

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Los reemplazantes de Ávila

Si le toca jugar al zaguero paraguayo, será su segundo encuentro como titular en esta temporada (el anterior fue en el triunfo de visita a Barracas Central, cuando Almirón dispuso un alternativo). Pero no hay que descartar como opción a Juan Giménez. El marcador central de 20 años no es zurdo como Zaracho y Ávila. Pero cuenta con otras cualidades de juego, que Almirón valora mucho, como la velocidad y el buen pie para la salida desde el fondo.

Los otros que no estarán a disposición de Almirón, ya vienen faltando desde hace algunos partidos. Son los casos de los lesionados: el volante central Federico Navarro, los extremos Gaspar Duarte y Giovanni Cantizano. En principio, estos tres jugadores padecen problemas físicos que le impedirán estar en el equipo en lo que resta del Clausura.

Campaz y Di María

Los que se recuperaron de los problemas físicos que padecían son Jaminton Campaz y Ángel Di María. Pero aún no están plenos. Por lo que Almirón podría esperar hasta la última práctica (la de este sábado por la tarde) para definir si los incluye como titulares o si serán relevos ante los mendocinos.

Campaz sintió una molestia muscular tras el partido con los de Río Cuarto. Por lo que el colombiano ni siquiera pudo viajar para cumplir con la convocatoria a la selección de su país, que jugó dos amistosos contra el Chile de Vicente Pizarro. Campaz entrenó diferenciado la semana pasada y durante la semana en curso elevó las cargas de trabajo para dar el okey de cara al juego con Gimnasia. En cuanto a Dí María, con el objeto de ser preservado, directamente no había jugado ante los riocuartenses. Y el domingo reaparecería.

Ledesma y Werner

Respecto de la situación de los arqueros, hace dos fechas que Axel Werner firma planilla y se sienta en el banco. El ex Atlético de Rafaela se lesionó el 26 de setiembre pasado cuando Central se coronó ante Estudiantes al imponerse en la final de la Supercopa Internacional. En ese entonces era titular. Pero cuando sufrió la lesión, Jeremías Ledesma recuperó su lugar y viene cumpliendo. Ahora resta saber si, con Werner recuperado y el equipo listo para jugar los playoffs, Almirón le devuelve el lugar a Werner o mantiene a Ledesma, que parece la opción más concreta.

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El posible once

El plantel entrenará este sábado por la tarde en el predio de Arroyo Seco. Ese será el último ensayo de cara al encuentro eliminatorio del domingo. Luego, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico quedarán concentrados en el hotel del country. Con este escenario, y si están todos los jugadores okey, el probable once inicial para recibir al Lobo mendocino formaría con (4-3-3): Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Sebastián Zaracho o Juan Giménez y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.