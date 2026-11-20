Este viernes comienza la fase de eliminación directa, donde Central recibirá a Gimnasia de Mendoza y Newell's visitará a Gimnasia de La Plata

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El torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva . Después del receso por la fecha FIFA y con la finalización de la fase regular, este viernes 20 de noviembre comenzarán los octavos de final con 16 equipos en busca del título.

La primera instancia de eliminación directa tendrá partidos durante cuatro días y contará con la participación de Central y Newell's. El Canalla, que terminó primero en la Zona B, recibirá a Gimnasia de Mendoza, mientras que el equipo rojinegro, sexto de la Zona A, visitará a Gimnasia de La Plata.

Los cruces se disputarán a partido único en el estadio del equipo que consiguió la mejor ubicación en la fase de zonas . Esa modalidad continuará durante los cuartos y las semifinales, mientras que la definición será en estadio neutral.

Si un encuentro termina igualado después de los 90 minutos, los equipos jugarán un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si el empate continúa, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

De cara a las próximas instancias, los cuartos de final se disputarán entre el 28 y 29 de noviembre mientras que las semifinales se llevarán a cabo el fin de semana del 6 de diciembre. Por último, la final está anunciada para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

El ganador del Clausura conseguirá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, vencedor del Torneo Apertura. Ese partido se jugará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Cronograma de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez (3º de la Zona A) vs. Belgrano (6º de la Zona B).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.

Sábado 21 de noviembre

15: Defensa y Justicia (4º de la Zona A) vs. Barracas Central (5º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Bryan Ferreyra.

17.00: Argentinos Juniors (2º de la Zona B) vs. Independiente (7º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Echenique.

Domingo 22 de noviembre

16: Central (1º de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8º de la Zona A).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino.

19: River (4º de la Zona B) vs. Lanús (5º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Gastón Monson Brizuela.

22: Instituto (1º de la Zona A) vs. Huracán (8º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera. VAR: Yamil Possi.

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia de La Plata (3º de la Zona B) vs. Newell's (6º de la Zona A).

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Sebastián Habib.

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca (2º de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (7º de la Zona B).

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras.