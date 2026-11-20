La cosecha comenzó antes de lo previsto en algunas zonas de la región núcleo. La BCR estimó que unas 14.000 hectáreas de trigo quedaron dentro del área alcanzada por la última tormenta. Fuertes daños

Hubo rindes por encima de 60 quintales y pérdidas a días de la trilla de trigo.

La cosecha de trigo arrancó en la región núcleo con rindes superiores a los esperados y pérdidas por granizo en lotes que estaban a días de levantarse. Los primeros resultados promedian 60 quintales por hectárea (qq/ha), con registros por encima de ese nivel en varias localidades santafesinas. En algunas zonas, los productores adelantaron la trilla al lunes 16 de noviembre ante el pronóstico de nuevas lluvias y tormentas.

“ Estábamos a nada de la cosecha. Hace tiempo que no se ve un área golpeada tan grande ”, señalaron los técnicos consultados por la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El informe, elaborado por Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo, identificó daños en localidades como El Trébol, Bouquet y Carlos Pellegrini. En la zona de San Gregorio e Iriarte, hubo productores que perdieron lotes en los que esperaban levantar 60 quintales por hectárea.

Los técnicos de María Susana informaron que algunos lotes de López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini y Centeno superaron los 60 qq/ha. En Centeno se reportaron rindes de 58 qq/ha y en Gálvez hubo registros por encima de los 60. Los asesores destacaron el buen peso del grano, la baja presencia de fusariosis y que el trigo salió seco en los primeros lotes.

“Este año, el trigo no se arrebató. El año pasado hubo tres días seguidos con temperaturas mayores a 35º, explicaron los técnicos. En Aldao, los asesores ven posibilidades de obtener entre 50 y 70 qq/ha, aunque advirtieron que la presencia de fusariosis es significativa y que su impacto se conocerá a medida que avance la trilla.

El arranque abre la posibilidad de que el promedio regional se acerque a los 50 qq/ha, frente a los 43 que estima actualmente la BCR. Los 60 quintales aparecen al alcance de algunas zonas. El resultado regional dependerá de cuánto hayan incidido las heladas y la fusariosis en los lotes que todavía quedan por cosechar.

La tormenta alcanzó unas 90.000 hectáreas

En una semana hubo dos episodios de tormentas fuertes. El del viernes concentró la caída de granizo y las ráfagas más intensas sobre la franja oeste de la región núcleo. La BCR estimó, a partir de señales de radar asociadas a tormentas severas y posible caída de granizo, que el episodio alcanzó unas 90.000 hectáreas. La intensidad de los daños varió según la localidad.

Del área alcanzada, unas 14.000 hectáreas corresponderían a trigo y otras 18.000 a maíz temprano, que al momento de la tormenta tenía entre cinco y seis hojas. Además de El Trébol, Bouquet y Carlos Pellegrini, los técnicos reportaron daños en Totoras, Cañada de Gómez, Los Cardos y Teodelina, entre otras localidades.

Las 36 estaciones de la red meteorológica GEA-BCR registraron un promedio semanal de 43 milímetros, con diferencias marcadas. General Pinto recibió 91 milímetros y Bengolea, 75, mientras que en María Teresa y Baradero apenas se midieron 13. “Noviembre dejó lluvias más abundantes que octubre, pero con una distribución despareja que mantiene los contrastes en las reservas de agua del suelo”, explicó el consultor Elorriaga.

El pronóstico que acompaña el informe anticipó una mejora temporaria durante el viernes. Las lluvias podrían volver el domingo por la noche y repetirse el martes con el avance de un frente frío.

Las lluvias demoraron la siembra de soja

La siembra de soja de primera avanzó ocho puntos porcentuales en siete días y llegó al 78% del área prevista en la región núcleo. En el centro-sur de Santa Fe quedan pocos lotes por implantar. En el sudeste de Córdoba y el sur santafesino, el avance ronda el 75%, mientras que en el norte bonaerense alcanza el 68%.

A las 640.000 hectáreas que todavía quedan por sembrar se suman los lotes que deberán reimplantarse por los daños de las tormentas. “Después del 20 de noviembre empieza a caer el potencial mientras más se retrase la implantación”, advirtieron los técnicos.