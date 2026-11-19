Buscan avanzaron con la investigación del homicidio de Pablo Damián Godoy, baleado en la puerta de su casa en octubre de este año

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia estableció el último viernes una recompensa de 16 millones de pesos para colaborar con la investigación del crimen de Pablo Godoy . La víctima fue asesinada hace poco más de un mes y desde entonces no hay detenidos ni autores identificados en el marco de la causa.

La resolución apunta a esclarecer un ataque a tiros perpetrado por dos delincuentes en moto. El caso se actualizó hace un par de semanas, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video del asesinato en busca de testigos capaces de colaborar con la pesquisa a cargo de la fiscal Agustina Eiris .

Desde el día de la muerte del hombre de 39 años no trascendieron indicios con respecto a la causa del homicidio. Lo cierto es que lo emboscaron mientras estacionaba una furgoneta frente a su casa y le dispararon siete veces antes de que se bajara.

Cualquier persona que tenga datos sobre quienes mataron a Pablo Damián Godoy el 8 de octubre de 2026 puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected] . Además, pueden presentarse a declarar en cualquiera de las siguientes siguientes sedes del MPA:

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

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De acuerdo a la normativa vigente, la resolución 4.068/26 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe indica que el monto de dinero a cobrar se define en base a un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos. La plata puede repartirse entre dos o más personas y la división de la cifra corresponde a la relevancia del aporte de cada una.

Una vez que se comprobó la validez de los datos, el Estado brinda la opción de cobrar en efectivo y garantiza el total anonimato de quienes prestaron declaración junto con una constancia notarial de la escribanía del gobierno. Su identidad se mantiene bajo reserva incluso después del cierre del proceso penal.

¿Cómo fue el crimen de Pablo Godoy?

La víctima del ataque fue acribillada a las 21.20 en Larralde al 2800, a pocos metros del cruce con la calle Iriarte. Los autores del crimen se acercaron bordo de una Honda Wave mientras Godoy detenía la marcha de una Renault Kangoo blanca.

El delincuente que viajaba como acompañante en la motocicleta se paró frente a la ventanilla derecha y abrió fuego rápidamente. A continuación, escapó con su cómplice a borod del mismo rodado.

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El tirador estaba vestido con ropa oscura. El día del homicidio se puso una campera negra con franjas blancas sobre las mangas y un casco gris, de manera que su rostro no era visible en el momento de los disparos.

Por otra parte, la víctima estaba sola a la hora de los balazos y falleció antes de que pudieran auxiliarla. Tras la denuncia, los investigadores secuestraron seis vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros en la escena del crimen. Si bien el video permite ver a la persona que disparó, el conductor de la moto sólo aparece parcialmente.

Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que el hombre asesinado había sido atacado en marzo de 2019 en el marco de un robo. En aquella oportunidad, recibió un disparo cerca del cruce de avenida Circunvalación y Rivarola. Después de este episodio lo llevaron al Policlínico San Martín por una lesión en la pierna derecha.