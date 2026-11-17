Tras las tormentas de este lunes, se viene una semana inestable en la zona núcleo, con un Paraná que sube pero busca estabilizarse. El Niño seguiría fuerte a muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027

Continúa la crecida del Paraná, pero se proyecta una estabilización progresiva, aunque podría volver a crecer por El Niño.

La segunda quincena de noviembre llega con calor, humedad alta y tormentas que ya muestran rasgos propios del verano, con lluvias muy desparejas sobre la región núcleo y los mayores acumulados concentrados en el NEA.

En paralelo, el río Paraná atraviesa una crecida que irá perdiendo fuerza a medida que merme el agua que llega del norte. En Corrientes, Reconquista y San Javier, los niveles ya descienden y se espera una estabilización progresiva hacia el sur, aunque Santa Fe capital y Rosario todavía pueden registrar incrementos. Con un El Niño fuerte en el horizonte y lluvias previstas sobre el noreste argentino y las cuencas superiores del Paraná e Iguazú, el río podría volver a crecer.

Después de una primavera de temperaturas relativamente bajas, la segunda mitad de noviembre llega con calor, favorecido por una mayor radiación solar, más horas de luz y el ingreso de aire cálido del norte.

En Rosario y el sur de Santa Fe, las máximas se mantendrán entre los 26 y 30 °C durante esta semana, y las mínimas oscilarán entre los 13 y 21 °C. En el centro y norte santafesino podrían superar los 30 °C. Sin embargo, no será un ascenso térmico continuo, por la presencia de precipitaciones, nubosidad y viento.

Ayer lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para sectores santafesinos, con posibilidad de precipitaciones intensas, abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Luego de estas tormentas, se espera una mejora temporaria.

Para los próximos días, así evolucionará el tiempo:

Martes 17: inestabilidad durante las primeras horas, con una posterior mejoría y máximas cercanas a los 28 Cº.

Miércoles 18: condiciones más estables sobre el sur santafesino, aunque con posibilidad de chaparrones aislados. Máximas de entre 26 y 29 Cº.

Jueves 19: nubosidad y posibles precipitaciones durante la segunda parte de la jornada.

Viernes 20: temperaturas moderadas, con períodos de mejoría.

Sábado 21 y domingo 22: posibilidad de chaparrones y tormentas en la región central y el Litoral.

El NEA podría concentrar las precipitaciones más importantes

Misiones, Corrientes y sectores del norte de Santa Fe, Chaco y Formosa continuarán expuestos a episodios de humedad e inestabilidad. Las proyecciones anticipan acumulados semanales que podrían superar los 100 mm en algunos sectores.

En la región núcleo, en cambio, las precipitaciones presentarán una distribución irregular, con diferencias significativas entre localidades. Así, las tormentas comienzan a mostrar características propias del verano, como un rápido desarrollo vertical, intensa actividad eléctrica, lluvias y fenómenos localmente fuertes.

Crecida del Paraná y El Niño, con perspectivas de estabilizarse

De acuerdo con la actualización internacional del 12 de noviembre, hay una probabilidad mayor al 79% de que El Niño se mantenga fuerte a muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027, lo que puede favorecer lluvias superiores a las habituales en el noreste argentino y la Cuenca del Plata.

En Santa Fe, el norte provincial y las áreas próximas a los sistemas de drenaje y cursos de agua merecen atención, por las chances de nuevas lluvias en lugares con reservas de humedad al límite. A esto se suman los posibles aportes desde el sur de Brasil, Paraguay, Misiones y las cuencas superiores del Paraná e Iguazú.

A la fecha, el Paraná registra 5,77 metros de altura en Santa Fe capital, por encima de su nivel de evacuación, y 4,81 m en Rosario, a 19 cm de su cota de alerta, que según el Instituto Nacional del Agua podría alcanzarse o superarse en los próximos días. En cambio, los niveles descienden aguas arriba (Corrientes, Reconquista y San Javier), por lo que se espera una progresiva estabilización hacia el sur, aunque Santa Fe capital y Rosario todavía pueden registrar incrementos.

Para las poblaciones isleñas, los establecimientos ganaderos, las viviendas cercanas al río y los humedales, el escenario exige monitoreo constante y una evaluación prudente de las señales de mejoría.