A partir del 14 de diciembre, habrá tres formaciones desde Buenos Aires hasta la costa argentina y cuotas sin interés. Los rosarinos pueden llegar en tren, pero deberán sumar una conexión

Con la temporada de verano a la vuelta de la esquina y una nueva modalidad de pago , Trenes Argentinos abrió la venta de pasajes hasta el 4 de abril de 2027, justo después del feriado por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Así, los viajeros de Rosario podrán proyectar sus vacaciones estivales y llegar a Mar del Plata en tren , en un viaje de 14 horas y con una pequeña conexión intermedia.

La principal novedad lanzada por Trenes Argentinos es la nueva modalidad de pago que permite abonar pasajes hasta 6 cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago . La incorporación es únicamente para compras online y permite 3 cuotas fijas sin interés para pasajes entre 60 mil y 120 mil pesos, mientras que s uperando los 120 mil pesos se podrá abonar en 6 cuotas fijas sin interés . En las boleterías seguirá habilitado el pago en efectivo o mediante un pago.

Desde Rosario se puede viajar a Mar del Plata utilizando dos trenes. El primero que parte de la Terminal Rosario Norte o Sur y llega a Retiro en Buenos Aires. Una vez en Capital Federal, la locomotora que llega a la Costa Atlántica sale de Plaza Constitución, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Partiendo de Rosario Norte, el viaje a Retiro tiene cuatro tarifas que varían según el día y el servicio contratado. El trayecto está estimado en 7 horas y 34 minutos y sale todos los días a las 4.48, para llegar minutos antes de las 12.30.

Sábado, domingo y lunes rige la tarifa 1, partir de Rosario Norte hasta retiro cuesta 14.500 pesos en primera y 19.000 pesos en pullman. En caso de viajar con mascota, el boleto salta a 33.000 pesos y únicamente en primera.

De martes a viernes está vigente la tarifa 2, que es un poco más económica. Así, desde Rosario Norte hasta Retiro cuesta 13.500 pesos en primera y 16.000 pesos en pullman. Viajar con mascotas vale 29.500 pesos.

Los pasajes están agostados hasta el 30 de noviembre y aún no se puede adquirir para diciembre o enero. Como es habitual, trenes Argentinos renueva los pasajes mes a mes. No hay que descartar que para la temporada estival, el gobierno nacional ajuste los costos y anuncie incrementos en el boleto.

De Buenos Aires a Mar del Plata

Una vez en Buenos Aires, el viajero deberá trasladarse desde Retiro hasta la terminal de trenes de Plaza Constitución, a poco más de 4 kilómetros. Esta conexión se puede hacer en auto con un viaje de 25 minutos o bien en transporte público con la línea C de subte como la mejor opción.

En Plaza Constitución, los trenes a Mar del Plata tienen cuatro horarios hasta el 14 de diciembre. De lunes a viernes a las 7.30, para llegar a la costa argentina 6 horas 29 minutos más tarde. De viernes a lunes también se suma una formación por la tarde a las 14.17, que realiza menos paradas intermedias y tarda 6 horas.

Los viernes o vísperas de fin de semana largo, se agrega otra locomotora a partir de las 17.08. Mientras que los sábados, domingos y feriados también cuentan con dos servicios por día con salidas por la mañana alrededor de las 7.30 y por la tarde entre las 14.30 y las 14.50, según el servicio.

Al igual que la conexión Rosario-Retiro y hasta el 14 de diciembre, el viaje Plaza Constitución-Mar del Plata tiene dos tarifas. De viernes a lunes el tramo completo entre Capital Federal y la costa atlántica cuesta 36.800 pesos en primera y 44.100 en pullman en la tarifa 1. Viajar con tu mascota ronda los 81 mil pesos.

Mientras que, de martes a jueves se cobra la tarifa 2, el trayecto en primera cuesta 28.700 pesos y en pullman 34.500 pesos. El pasaje con mascota a cargo cuesta poco más de 63 mil pesos.

Sin embargo, a partir del 14 de diciembre se agrega un servicio que de lunes a sábados parte desde Plaza Constitución alrededor de las 17 y los domingos, pasadas las 16.20. Además, se unifican las tarifas con un aumento del 10%: en primera pasará a costar 40.500 pesos y en pullman 48.600 pesos. El viaje con mascota en primera salta a 89.100 pesos.

Los menores de 3 años no abonan pasaje en caso de no ocupar asiento, pero deben adquirir un boleto gratuito de todas formas. Los menores de 3 a 12 años abonan la mitad del pasaje. Personas con discapacidad pueden adquirir un pasaje gratis para sí mismo y un acompañante presentando DNI y Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Así, viajar desde Rosario a Mar del Plata en primera cuesta 51.300 pesos con la tarifa 1 y sólo pasaje de ida. A eso se le debe sumar el viaje dentro de Buenos Aires para conectar la terminal de Retiro y Plaza Constitución. Tomando estos valores, una familia que gasta más de 205.200 pesos en pasajes podrá abonarlo en 6 cuotas sin interes.