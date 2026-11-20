Fin de semana largo en Rosario: cómo estará el tiempo y cuándo pueden llegar las lluvias El pronóstico anticipa temperaturas de hasta 28 grados para el fin de semana largo. El sábado podrían llegar lluvias, pero luego mejorarán las condiciones 20 de noviembre 2026 · 20:09hs

Virginia Benedetto / La Capital Las tormentas seguirán en Rosario este viernes

El fin de semana largo ya empieza a sentirse en Rosario. Con el lunes feriado por delante, muchos aprovecharán estos días para descansar, reunirse con amigos, salir o hacer alguna escapada. Pero antes de organizar los planes, conviene mirar el pronóstico del tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas rondarán los 27 y 28 grados durante buena parte del fin de semana. La jornada con mayor probabilidad de precipitaciones será el sábado, especialmente durante la tarde y la noche. En cambio, para el domingo y el lunes no se esperan lluvias.

El sábado tendrá una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27. Durante la mañana no se esperan precipitaciones, pero el panorama podría cambiar hacia la tarde y la noche.

Para esos períodos, el SMN prevé una probabilidad de lluvias de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará los 27 grados durante la tarde y descenderá hasta los 22 hacia la noche. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la primera parte del día y podría intensificarse, con ráfagas de circulación de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Domingo y lunes feriado, sin lluvias a la vista Para el domingo, el pronóstico anticipa una jornada sin precipitaciones y una temperatura máxima de 28 grados. La mínima será de 16 grados, por lo que se espera un comienzo de día más fresco y una tarde cálida. El lunes, feriado, continuará con condiciones similares. El SMN prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 28, sin probabilidades de lluvia.