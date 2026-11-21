Los reconocidos actores Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández llegaron a la ciudad para presentar su éxito de Buenos Aires: La Cena de los Tontos. El objetivo de la comedia es hacer reír, pero también reflexionar sobre hasta qué punto alguien puede ser utilizado como objeto de burla, especialmente cuando se revela la verdadera definición de quién es el "tonto". Los suscriptores de BLC participaron del sorteo de entradas y obtuvieron importantes descuentos.