Será este fin de semana largo en San Martín al 700. Se pondrán en venta más de 10 mil ejemplares de libros a precios accesibles

Para que los lectores aprovechen el fin de semana largo y puedan adquirir libros a precios casi de fantasía se realizará, entre el 20 y 23 de noviembre, la "Feria de Librerías de Viejo" , donde se pueden encontrar mesas con ejemplares a $2.000. Será en el antigua edificio del Banco Nación y actual Espacio Cultural Universitario (ECU), en San Martín 750. La entrada es libre y gratuita y se podrán hallar libros raros, viejos, usados y descatalogados así como asistir a variadas actividades culturales.

La Feria de Librerías de Viejo, que en este caso coincidirá el viernes con la noche de las librarías, se gestó con la idea de armar una feria ocasional. Sin embargo, se consolidó como una de las actividades culturales de la ciudad. Desde entonces, se desarrolla año tras año y suma a los más renombrados libreros de Rosario con la premisa de revalorizar lo viejo y usado. El horario de este viernes será entre las 12 y 20. En tanto desde el sábado al lunes estará abierto de 10 a 20.

Son cuatro días de un encuentro abierto a todo público y, sobre todo, para aquellos amantes de la lectura, curiosos y los que buscan aquellos ejemplares no comerciales o que ya no se encuentran en librerías tradicionales.

“El centro de la escena es el libro antiguo, usado y descatalogado, tal vez aquel libro que se leyó en la infancia, lo primero leído en la facultad o el antiguo libro de cocina de Doña Petrona. Volvemos a poner en circulación un montón de libros para la lectura", dijeron los organizadores.

Además, habrá una mesa de ofertas con ejemplares desde dos mil pesos y un guiño a la literatura grecolatina con una charla sobre La Odisea a cargo de la reconocida docente e investigadora Magdalena Aliau, entre otras actividades que incluyen música y clases abiertas.

Con más de 10 mil ejemplares con temas diversos, la librerías que participan son Argonautas, Nabu Libros, El Caburé, Leo Libros, De la Manta Libros, Macedonio Libros, Oliverio Libros, Buscalibros Alberdi, Libros Incunables, Librería Trobriand, W Torres Librería, Librería El Pez Volador y algunas editoriales que se sumarán.

Actividades durante la feria

En tanto habrá una serie de actividades durante los cuatro días. El viernes a las16 se dará una charla sobre el clásico: “La Odisea: del texto antiguo al siglo XXI", a cargo de la profesora Magdalena Aliau.

El sábado a las 17 se realizará la clase abierta “Literatura de cordel cuando las imágenes contaban historias", con la participación de Graciela Radil.

El domingo 22 a las 16 será el turno de “Sesiones pianísticas por Ramiro Mansilla y Laureano Nicastro Borsato". Finalmente, el lunes a las 16, Norman Petrich leerá “Secuencias de Mayo", del poeta ya fallecido Hugo Diz y presentará el trabajo "El Rosariazo y un poema que se convirtió en hito".