Walter Oscar Ramírez recibió tres años de prisión condicional junto a su esposa por despojar de sus bienes a una jubilada de 83 años. La pareja deberá pagar $45 millones de reparación económica

Una mujer de 83 años fue víctima de una maniobra que incluyó el aislamiento de su entorno familiar, la pérdida de sus propiedades y el uso de sus ingresos y ahorros. Por estos hechos, Walter Oscar Ramírez de 53 años y Marilina Verónica Díaz de 48, fueron condenados en los tribunales de Rosario. El hombre sentenciado es padre de Nicolás Ramirez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez.

La sentencia fue homologada este martes por el juez Facundo Rodrigo Becerra , mediante un procedimiento abreviado acordado entre la fiscal Cecilia Mónica Brindisi y la defensa. Ambos reconocieron su responsabilidad como coautores de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta.

Según la acusación fiscal, la maniobra comenzó en 2023, cuando la pareja estableció contacto con la mujer y ganó su confianza. Posteriormente, aprovechó su situación de vulnerabilidad para alejarla de sus familiares.

En enero de 2024 consiguieron que transfiriera su Renault Sandero a un tercero, con el argumento de evitar un supuesto juicio laboral. También tomaron posesión de su vivienda, ubicada en Lisandro de la Torre al 800, y permitieron que otras personas la ocuparan.

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En abril de ese año la llevaron ante una escribana para obtener un poder general que les permitió administrar y disponer de sus bienes. Mientras tanto, la anciana fue alojada en establecimientos geriátricos de Alvear y Rosario.

El vaciamiento de sus ahorros y sus ingresos

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, los condenados utilizaron los haberes jubilatorios de ANSES y las ganancias de un campo ubicado en Piamonte.

De acuerdo con la investigación, consumieron $60.946.255 y prácticamente todos sus ahorros. La caja de ahorro de la víctima terminó con apenas $1.578. También transfirieron 350 dólares y gestionaron cuatro préstamos bancarios por un total de $5.410.000. Parte de ese dinero fue entregado a terceros.

Tres años de prisión condicional y $45 millones de reparación

Ramírez y Díaz recibieron tres años de prisión de ejecución condicional. Además, ya depositaron $45 millones en concepto de reparación económica para Mariselda Lucía Angeli.

Durante los próximos tres años deberán mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima y sus familiares, abstenerse de comunicarse con ellos, presentarse mensualmente ante la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, mantener un domicilio fijo y no cometer nuevos delitos.