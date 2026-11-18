Con la presencia del gobernador Pullaro y de autoridades nacionales y provinciales, Agroactiva presentó su 33.ª edición en Buenos Aires. La muestra se realizará del 2 al 5 de junio en Armstrong, que cumple diez años como sede del evento

Pullaro destacó el papel de Agroactiva para la producción y el desarrollo de Santa Fe.

Agroactiva presentó su 33.ª edición en Buenos Aires, con la participación de autoridades nacionales y provinciales y referentes del sector agroindustrial

Agroactiva presentó este martes su 33.ª edición que tendrá lugar del 2 al 5 de junio de 2027 en Armstrong. El año que viene, la muestra celebrará diez años consecutivos en esta localidad santafesina. El lanzamiento tuvo lugar en la Casa del Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi.

Del lanzamiento también participaron Luis Nardi, fundador de Agroactiva, y su hija Rosana Nardi, directora general de la muestra. Bajo el lema "Muestra Patria", Agroactiva propone una edición que "pondrá en valor la identidad argentina, el trabajo, la producción, la innovación y el entramado de personas y empresas que impulsan el desarrollo nacional". El encuentro tuvo algunos detalles acordes al lema elegido, desde escarapelas con el logo de Agroactiva hasta los tradicionales pastelitos de membrillo.

Durante su discurso, Rosana Nardi puso en valor la dimensión nacional que alcanzó la exposición y destacó el vínculo que se construyó entre la muestra y los visitantes que cada año llegan desde distintos puntos del país. "Durante cuatro días, el mapa de la Argentina tiene otro centro. Y ese centro es un campo en Santa Fe", expresó.

Por su parte, el gobernador Pullaro destacó el entramado productivo provincial y puso en valor el trabajo de las empresas familiares, los productores y los trabajadores que, a través de la inversión y la innovación, sostienen el desarrollo de Santa Fe.

"Lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que en Agroactiva se pueda discutir un modelo de país donde el campo, la industria, el comercio, la ciencia, la tecnología y nuestro sistema educativo sean el eje fundamental de la Argentina que viene", afirmó Pullaro.

Iraeta puso el acento en el federalismo y en el protagonismo de quienes trabajan y producen en el territorio: "La Nación no es otra cosa que la suma de sus provincias. Y el mensaje lo dan ustedes: la muestra, el campo argentino y los chacareros".

Por su parte, el intendente de Armstrong remarcó el orgullo de recibir por décimo año consecutivo esta exposición de alcance nacional y destacó la enorme capacidad de trabajo y hospitalidad de esta ciudad santafesina.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, resaltó el valor estratégico de Agroactiva para mostrar la potencia productiva provincial: "Agroactiva no es una feria más: es una oportunidad para visibilizar la fuerza del campo, la industria y el modelo santafesino de articulación con el sector productivo", expresó.

El funcionario anticipó que la próxima edición será una oportunidad para ampliar la conversación sobre el desarrollo económico argentino, incorporando a la minería y la energía como nuevos motores de crecimiento. También destacó las herramientas de financiamiento impulsadas por el Gobierno provincial, entre ellas la línea de créditos por $300.000 millones, articulada con nueve entidades bancarias.