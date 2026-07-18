Vacaciones de invierno: sábado de juegos, circo y bandas en vivo

Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos

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El Cultural Fontanarrosa recibe a bandas rosarinas en la agenda de vacaciones de invienro

Falta poco para que finalicen las vacaciones de invierno , pero las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos: desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Las recomendaciones para el sábado 18 de julio comienzan a las 10.30 en la Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799), con “Voces que acunan", una jornada de préstamo de abuelas y abuelos”, destinada a niños y niñas de 1 a 3 años que incluye narración de cuentos y juegos a cargo de la Red de Mediadores de Lectura. A las 15, la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670) invita a participar del taller de arte urbano “El Circo que se acerca”.

Por la tarde, a las 16.30, el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) presenta “Ta Chapita”, un espectáculo para toda la familia creado a partir de objetos reciclados, donde el humor, la música y la imaginación se combinan para dar vida a un universo en el que todo puede suceder. Los suscriptores de la Tarjeta de Beneficios de La Capital acceden a un 20% de descuento .

El cierre de la jornada será a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín 1080) con una nueva edición del Ciclo De Local , una propuesta gratuita que celebra la escena musical rosarina. En esta oportunidad se presentarán las bandas Fresita Veneno, Los Cristales y Vanyara en un show para todas las edades.

>> Leer más: Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario, en una guía completa para el fin de semana largo

Agenda completa del sábado 18 de julio

10h - Activación Proyecto Pregunta. Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

10.30h - Jornada de Préstamo de abuelas y abuelos con narración de cuentos y juegos. Red de mediadores de lectura. De 1 a 3 años. Mil65. Biblioteca Estrada (Servando Bayo 799).

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12h - Visitas teatralizadas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

13h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65.Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

14h - "Rincón de lectura y Taller de diseño de azulejos". Museo de la Ciudad (Br Oroño 2361). Gratis

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Función de títeres "Los Sueños de Federico" y Espacio de juegos. Plaza Toribio de Luzuriaga (Av. San Martín y Ayolas). Gratis

14.30h - Títeres + Espacio de Juego. Plaza Domingo Matheu (Callao y E. de Luca). Gratis

15h - Muestra “La canción del barrio Vol. 2”, Biblioteca al paso, shows de bandas emergentes, proyecciones y juegos de mesa. Galpón 11 (Estévez Boero 980).

15h - Recorridos guiados para todo público. Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

15h - Mini recorridos y actividades. Museo Castagnino (Pellegrini 2202).

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - Taller de arte urbano “El Circo que se acerca”. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal 25 de Mayo (Santiago 4798). Gratis

15h - Función de títeres y Espacio de juegos. Frente al Club Los Pumitas (Ottone y Schweitzer). Gratis

15h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Plaza de Bolsillo (Bouchard y Servella). Gratis

15h - “Cuerpo al aire”, Zona de Desconexión, de 6 a 10 años. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670). Gratis con inscripción

15h - La Calle del Circo y la Alegría, cía JujuJaju. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - “La granja de Zenon: héroes en acción”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

15.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

16h - “Ito, teatro para bebés”. De 0 a 3 años. La Orilla Infinita (Colón 2148). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 25% de descuento.

16h - Recorrido guiado por la muestra La ruta de los azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361).

16h - Función “Concierto de payasos”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

16h - Varieté de Circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - Mini recorridos y actividades Museo Castagnino. (Av. Pellegrini 2202).

16h - Función “Babka y el gran viaje al pequeño libro”, teatro, humor y marionetas. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

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16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Varieté de Circo. Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670).

16h - “¿Cómo viste la luna?”. Teatro de la Manzana (San Juan 1950).

16h - “Carola y Carolina en busca de la Luna”. Sala Tandava (9 de Julio 754).

16h - Pica-Pica. La Segunda Arena Seguros (Cafferata 729).

16h - “La corona de princesa”. Sala La Escalera (9 de Julio 324).

16:30h - Función “Ta chapita" de Urraka. CC Parque de España (Sarmiento y el río). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

16:30h - Shows de Jurel y Pasando Oroño. Galpón 11 (Estévez Boero 980). Gratis

16:30h - Proyección de “Paddington en Perú”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518).

16.30h - “Cenicienta”. Patio de Eventos Alto Rosario.

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Recorrido guiado por las muestras. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - “Juan, María y los del Novecientos”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO.

20h - Función “El gesto de lo que respira". Actúa: Romina Bozzini García. Dirige: Yerutí García Arocena. Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

20h - Ciclo De Local. Shows de bandas rosarinas: Fresita Veneno, Los Cristales y Vanyara. Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Gratis

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20h - Observaciones en el cielo. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).