Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína El detenido, de 38 años, tenía en su poder dinero en efectivo, más de 100 dosis de droga lista para la venta y seis teléfonos celulares 17 de julio 2026 · 17:56hs

El detenido en Fray Luis Beltrán tenía 131 dosis de cocaína listas para la venta.

Un hombre de 38 años fue detenido en Fray Luis Beltrán luego de dos allanamientos. En uno de ellos, la policía secuestró 131 dosis de cocaína listas para la venta, un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en microtráfico y continúa en curso. Los operativos fueron realizados en dos domicilios de la ciudad con intervención de grupos tácticos de la Policía. Los dos fueron en viviendas ubicadas sobre calles Saavedra y Berruti, con la colaboración de efectivos de los Grupos de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales IV y XVII.

El fiscal César Pierantoni supervisó judicialmente la causa y la atribuirá al detenido, identificado como Norberto R., el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Lo secuestrado fueron 44,8 gramos de cocaína, un pistolón calibre 12/70, seis teléfonos celulares, 52.500 pesos en efectivo, recortes y envoltorios utilizados para fraccionar la droga, además de anotaciones consideradas de interés para la causa.

Violencia en el cordón industrial Por otra parte, en mayo de este año se registraron otras detenciones y ataques a balazos ligado al mundo narco en esta ciudad de 20.000 habitante ubicada al norte de Rosario. En marzo de 2025, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas en un allanamiento por venta de drogas en la misma localidad. Un año después, fue asesinado allí Rafael Ignacio Dorales y un adolescente de 16 años quedó detenido por el ataque. Todo sucedió en una vivienda de 1º de Mayo al 700, a metros de la avenida Granaderos.

>> Leer más: Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos Rafael Ignacio Dorales, de 28 años fue baleado el 25 de marzo. Todo sucedió en una vivienda de 1º de Mayo al 700, a metros de la avenida Granaderos. El homicidio se entrelazó con distintos hechos de violencia. Según trascendió, en 2021 vecinos de la zona habían advertido sobre balaceras contra domicilios relacionadas con disputas con la familia Dorales por presunta comercialización de estupefacientes. Además, entre 2021 y 2024, el domicilio donde residía la víctima, en Fray Luis Beltrán, también sufrió balaceras. El propio hombre asesinado había sido aprehendido por causas ligadas a narcotráfico.