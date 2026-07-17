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El día de Lionel Messi en Nueva York: práctica, vuelo en helicóptero y el "jugar al fútbol es algo natural"

El capitán argentino compartió un evento de la Fifa en la vigilia de la final del domingo y acaparó todos los flashes, junto a Scaloni, el Dibu y los rivales

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

17 de julio 2026 · 22:15hs
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Dos potencias se saludan. Novak Djokovic le da la mano a Lionel Messi. El serbio que sigue marcando huella en el tenis se rinde ante el mejor jugador de fútbol del mundo.

AP

Dos potencias se saludan. Novak Djokovic le da la mano a Lionel Messi. El serbio que sigue marcando huella en el tenis se rinde ante el mejor jugador de fútbol del mundo.

Lionel Messi, el mejor del mundo, que prepara su último gran baile este domingo, a las 16, en la finalísima entre Argentina y España, en una ya convulsionada ciudad de Nueva York, compartió este viernes una actividad de la Fifa. El capitán de la selección concurrió al Fanatics Fest neoyorkino, como no podía ser de otra manera en esta urbe de película, en helicóptero por el caos de tránsito, junto al DT Lionel Scaloni y al arquero Emiliano Martínez. Esto no le gustó mucho al técnico de la selección, que de hecho apuntaría luego que esta actividad obligatoria les impuso un horario de práctica matutina que no tenían dispuesta hacer porque llegaron a las 23 del jueves.

Pero allí estaban ellos, con Leo en el centro de la escena. Los esperaban hinchas de todo el mundo, que colmaron un auditorio enorme para verlo especialmente a Messi y demostrarle todo su afecto. Los enviados de La Capital vivieron desde adentro este momento único e inolvidable a 48 horas de uno de los partidos más importantes en la vida del crack rosarino.

Entre los anfitriones estuvieron el mejor tenista de todos los tiempos Novak Djokovic y la estrella del básquet Kevin Durant, que estuvieron en sus roles de periodistas y presentadores.

De cara a los hinchas

Messi, en un encuentro íntimo con los hinchas que pagaron su entrada a esta charla vip, expresó: “Nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, muchas ganas, siempre con la intención de pasarla bien, en un colegio, en la calle o en algún equipo de barrio desde chiquitos y nunca pensamos en la presión. Jugar al fútbol es algo natural. Somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar, y esto es un deporte colectivo. Igual, el rival juega y no siempre se puede ganar. Desde chiquito aprendí que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador también”.

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Todo el auditorio aplaudió al Diez, que siguió hablando: “Lamine Yamal es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante. Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico con España, pero intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”.

La foto con Lamine Yamal

Messi recordó la foto que se hizo junto al joven español cuando era bebé y no ocultó su sorpresa: "Ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo, es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también. Nosotros intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también”.

Tras cada palabra del capitán argentino, el delirio total de los hinchas generaba que corearan su nombre, incluso los españoles que lo escucharon con gran respeto.

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Leo lució con la mejor onda, feliz, contento, con su mejor sonrisa, lo que deja tranquilo a todos los argentinos de cara al choque con España. Si logra salir victorioso del duelo ante la Furia, será bicampeón del mundo y todo su legado futbolístico, que ya es sensacional, será aún más extraordinario.

Scaloni y los rivales, en el centro de la escena

También participó el DT Lionel Scaloni, que aseguró: “Cuando éramos pequeños disfrutábamos de jugar al fútbol y sin pensar en lo que dice de afuera. Es lo mejor que tenemos los argentinos, haber nacido y jugado en lugares difíciles a la pelota. La presión queda en segundo plano. Siempre mañana sale el sol, dando todo lo que hay que dar”.

Del lado español, los elegidos para hablar en esta previa fueron el capitán Rodrigo "Rodri" Hernádez y el entrenador Luis de la Fuente, compartiendo el escenario en una escena poco usual para palpitar una definición de Mundial. Pero fue buenísimo que, en Nueva York, la pelota no se manche con golpes bajos ni temores. De hecho, el entrenador español fue maestro de Scaloni en el curso que hizo de entrenador. Eso sí, se vieron antes de la final del domingo, algo que el DT de Pujato había previsto.

De la Fuente destacó: “Es un placer estar acá, me enseñaron de pequeño a ser respetuoso de todo el mundo. Cuando uno tiene necesidad de competir tiene que tener una idea y hacerse fuerte con ella. Me da tranquilidad elegir a los jugadores que encajen en el modelo que pretendemos implementar”.

Mientras que Rodri indicó que “hay que confiar en uno mismo y en el grupo. No hay equipos sin dificultades y ahí hay que estar más unidos. El domingo daremos todo”.

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El show que siempre monta la Fifa, en la previa a la final

Para la Fifa todo es un gran show, por eso armó un mega evento en el centro de Nueva York, con el máximo glamour que puede tener la vigilia de la final del mundo. Fue una reunión fantástica que incluyó música en vivo, coreografías, videos de jugadas y toda la pasión de los hinchas bien cerquita del escenario, al que subieron Scaloni, Messi y el Dibu, junto a Rodri y De la Fuente, junto a las estrellas de otros deportes.

Con el plus de la parafernalia tecnológica de última generación en un modernísimo recinto, en un evento que se asemejó a una obra circense, que contagió de ritmo y pasión a todo el público. Llena de color estuvo la tarde de viernes en Nueva York. No es un fin de semana más, es el de la final del Mundial y con Argentina soñando por seguir siendo la mejor selección de todas. La foto final reflejó el mensaje de unión en la previa: todos se abrazaron alrededor de una copa que será para una sola bandera.

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