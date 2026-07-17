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Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

El futbolista de Central descartó los rumores sobre un viaje a Estados Unidos y reveló el motivo por el que seguirá la definición desde su casa

17 de julio 2026 · 09:02hs
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Ángel Di María a la salida de una obra teatral porteña en conversación con los medios

Ángel Di María a la salida de una obra teatral porteña en conversación con los medios

Ángel Di María desmintió la versión que indicaba que viajaría a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 e, incluso, participar de la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo. El delantero de Central aseguró que mantendrá la misma rutina que sostuvo a lo largo de toda la competición.

"¡No! ¿Estás loco?", respondió entre risas cuando le consultaron sobre esa posibilidad.

Luego explicó el motivo de su decisión: "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí". Estas declaraciones fueron brindadas por "Fideo" al salir del teatro Lola Membrives, en la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre el presente del seleccionado argentino, el rosarino dejó en claro que su acompañamiento al plantel: "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", afirmó.

También se mostró conforme con el recambio generacional y destacó el rendimiento del equipo: "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de Inglaterra, creo que no se les puede pedir nada más".

>> Leer más: El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la clasificación de la selección argentina a la final

El emotivo momento que vivió Di María

Horas antes de sus declaraciones, Di María asistió junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, a la función de "Rocky", protagonizada por Nico Vázquez, en el teatro Lola Membrives.

Al finalizar la obra, el actor lo invitó a subir al escenario y lo presentó ante el público con una frase que despertó una ovación. "Señoras y señores, gracias a este hombre somos campeones del mundo. El de los goles difíciles, el de los goles importantes", expresó Vázquez.

Visiblemente emocionado, el futbolista destacó el mensaje de la obra: "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno".

Además, resaltó el valor del acompañamiento familiar para alcanzar los objetivos: "Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia".

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