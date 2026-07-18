Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

El argentino finalizó 13º la última práctica, de nuevo más rápido que su compañero de Alpine pero sin pelear la zona media. A las 11 clasifica.

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto perdió respecto al viernes en el último ensayo, aunque se mantuvo por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Finalizó 13º y el francés 15º, pero lejos de los Audi, que dominaron el inicio del sábado en Spa Francorchamps. A las 11 será la clasificación.

La FP3 cerró con un gran accidente de Lewis Hamilton, muy similar y en la misma curva que Gasly el viernes, por lo que habrá que ver qué pasa con La Ferrari, si puede ser reparada a tiempo-

Los Alpine anduvieron casi toda la tanda con gomas medias y probando ritmo de carrera y recién en el final calzaron gomas de clasificación, para dejar a Colapinto arriba de Gasly en los dos intentos, pero a casi un segundo de los Audi, que fueron los mejores de la zona media, delante de los Racing Bulls.

El líder Kimi Antonelli se quedó con lo mejor casi sin esforzarse, seguido por Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hulkenberg, Bortoletto, Hadjar, Lindblad, Lawson, Colapinto, Bearman, Gasly, Albon, Bottas, Sainz, Ocon, Pérez, Alonso y Stroll.

FP3 CLASSIFICATION



Antonelli goes quickest with Norris and Verstappen not far behind #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pN5NfpLnSH — Formula 1 (@F1) July 18, 2026

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La FP3 en Spa Francorchamps

Con un poco más de calor que el viernes, los Alpine, Norris y Hadjar fueron los que salieron con gomas medias, mientras el resto ya lo hizo con blandas-

En ese lapso, Gasly fue más rápido que Colapinto, mientras Arvid Lindblad sorprendía marcando el mejor tiempo, con su Racing Bulls con una llamativa toma de aire por arriba de la cabeza del piloto.

Mientras el argentino se iba a boxes y permanecía allí un buen tempo, Gasly bajaba a un interesante 1,2s del nuevo mejor tiempo de Hamilton, siempre con las medias. En esos primeros 20', los Mercedes estuvieron totalmente guardados.

Cuando salieron, Antonelli humilló bajando todo en 7 décimas, mientras Russell quedaba a 1,2s.

Sobre la media hora de ensayo, Colapinto volvió a pista de nuevo con la misma goma media y buscando ritmo de carrera, con varias vueltas seguidas a fondo. Lo mismo hacía Gasly-

Recién a 7 minutos del final Los Alpine hicieron su intento rápido con blandas y fue el único momento más rápido que Gasly por 134 milésimas. Pero a casi 2s de la punta y a casi uno de los Audi, que anduvieron más rápido que los Racing Bulls.

Mejoraron los dos Alpine en el segundo intento y Colapinto volvió a ser más rápido que el francés en 45 milésimas, pero quedando lejos.

En ese momento, en el mismo sitio que Gasly en la FP2, Hamilton se pegó un gran palo rompiendo la Ferrari.

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La FP2 en Spa Francorchamps

La FP1 en Spa Francorchamps