La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

El argentino finalizó 13º la última práctica, de nuevo más rápido que su compañero de Alpine pero sin pelear la zona media. A las 11 clasifica.

18 de julio 2026 · 08:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.
El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps

El argentino Franco Colapinto en el asfalto de Spa Francorchamps, uno de los más desafiantes del calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto perdió respecto al viernes en el último ensayo, aunque se mantuvo por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Finalizó 13º y el francés 15º, pero lejos de los Audi, que dominaron el inicio del sábado en Spa Francorchamps. A las 11 será la clasificación.

La FP3 cerró con un gran accidente de Lewis Hamilton, muy similar y en la misma curva que Gasly el viernes, por lo que habrá que ver qué pasa con La Ferrari, si puede ser reparada a tiempo-

Los Alpine anduvieron casi toda la tanda con gomas medias y probando ritmo de carrera y recién en el final calzaron gomas de clasificación, para dejar a Colapinto arriba de Gasly en los dos intentos, pero a casi un segundo de los Audi, que fueron los mejores de la zona media, delante de los Racing Bulls.

El líder Kimi Antonelli se quedó con lo mejor casi sin esforzarse, seguido por Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hulkenberg, Bortoletto, Hadjar, Lindblad, Lawson, Colapinto, Bearman, Gasly, Albon, Bottas, Sainz, Ocon, Pérez, Alonso y Stroll.

>>Leer más: Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

La FP3 en Spa Francorchamps

Con un poco más de calor que el viernes, los Alpine, Norris y Hadjar fueron los que salieron con gomas medias, mientras el resto ya lo hizo con blandas-

En ese lapso, Gasly fue más rápido que Colapinto, mientras Arvid Lindblad sorprendía marcando el mejor tiempo, con su Racing Bulls con una llamativa toma de aire por arriba de la cabeza del piloto.

Mientras el argentino se iba a boxes y permanecía allí un buen tempo, Gasly bajaba a un interesante 1,2s del nuevo mejor tiempo de Hamilton, siempre con las medias. En esos primeros 20', los Mercedes estuvieron totalmente guardados.

Cuando salieron, Antonelli humilló bajando todo en 7 décimas, mientras Russell quedaba a 1,2s.

Sobre la media hora de ensayo, Colapinto volvió a pista de nuevo con la misma goma media y buscando ritmo de carrera, con varias vueltas seguidas a fondo. Lo mismo hacía Gasly-

Recién a 7 minutos del final Los Alpine hicieron su intento rápido con blandas y fue el único momento más rápido que Gasly por 134 milésimas. Pero a casi 2s de la punta y a casi uno de los Audi, que anduvieron más rápido que los Racing Bulls.

Mejoraron los dos Alpine en el segundo intento y Colapinto volvió a ser más rápido que el francés en 45 milésimas, pero quedando lejos.

En ese momento, en el mismo sitio que Gasly en la FP2, Hamilton se pegó un gran palo rompiendo la Ferrari.

>>Leer más: Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

La FP2 en Spa Francorchamps

La FP1 en Spa Francorchamps

Noticias relacionadas
Colapinto vuelve a las pistas en Bélgica.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

franco colapinto, feliz y con la camiseta de messi en su llegada a pista en belgica

Franco Colapinto, feliz y con la camiseta de Messi en su llegada a pista en Bélgica

Colapinto vuelve a las pistas en Bélgica.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y tiene futuro en Alpine.

Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Lo último

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

El proyecto en barrio Ludueña incluye un parque, un polideportivo y un destacamento. La historia de un club pequeño que llegó a primera división y cuya cancha fue cerrada dos veces por aprietes

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Por Fer Blasco
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Scaloni: Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera
La Ciudad

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Ovación
Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media
Ovación

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Policiales
Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña
Policiales

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

La Ciudad
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
Ovación

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
La Ciudad

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones
La Ciudad

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación
Economía

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad
política

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial
Información General

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

El video del machete de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El video del "machete" de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva