Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Desde que llegó al club jugó muy poco y siempre fue cedido a otros clubes, a Platense y a Gimnasia de Mendoza

Tobías Cervera posa con el trofeo de la Copa de la Liga 2023. Vuelve, a préstamo, a su club de origen.

El marplatense Tobías Cervera llegó a Central en 2023 pero jugó muy poco en Arroyito. Continuará su carrera en el fútbol paraguayo.

El mercado de pases de invierno sigue abierto. Salvo excepciones, hasta ahora no hubo muchas novedades resonantes y esa situación se replica en los equipos rosarinos, Central y Newell's. Hay pocas transacciones, tanto hacia afuera como hacia adentro de los planteles.

Tobías Cervera posa con el trofeo de la Copa de la Liga 2023. Vuelve, a préstamo, a su club de origen.

En Central, la novedad este viernes es que Tobías Cervera se irá a préstamo a un equipo de Paraguay. El delantero jugará en el club 2 de Mayo, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, que milita en la primera división de ese país.

El jugador pertenece al club de Arroyito desde 2023, año en el que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, aunque jugó muy poco con la camiseta auriazul. En el último semestre estuvo en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, aunque jugó muy poco.

El club mendocino lo contrató a préstamo a principios de la temporada, pero en junio decidió dar por terminado el vínculo.

Cervera se formó en Quilmes (Mar del Plata), Ferro y Aldosivi. Debutó en la primera del equipo marplatense en 2022 y al año siguiente se incorporó a Central. En el equipo de Arroyito participó en 29 partidos, incluidos algunos de la Copa Libertadores de 2024, en los que marcó apenas cuatro goles.

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Lo prestaron a Platense y Gimnasia de Mendoza

A mediados de 2024 se fue a préstamo a Platense, donde también jugó durante toda la temporada siguiente. De hecho, integró el plantel que conquistó el torneo Apertura de la Liga Profesional en 2025.

A principios de año Cervera emigró (siempre a préstamo) al recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza junto con otros dos jugadores canallas: Tomás O'Connor y Agustín Módica (en ese caso, el club mendocino compró la mitad del pase). El marplatense intervino en apenas un partido en el equipo mendocino en los 16 de la fase regular del torneo Apertura. No marcó ningún gol.

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Los números de Cervera en Central

En total, Cervera jugó 83 partidos en los que marcó 14 goles. El delantero tiene tiene doble nacionalidad: argentino-sirio.

Ahora se irá a 2 de Mayo a préstamo por un año y con opción de compra. En el último torneo, el club de Pedro Juan Caballero terminó antepenúltimo en el torneo Apertura de Paraguay, solo por delante de Sportivo Luqueño y de Club Sportivo San Lorenzo.

Desde que comenzó la pretemporada, el delantero marplatense había participado en dos amistosos de Central, ante Colón y San Lorenzo, y en ambos casos jugó para el equipo alternativo. Claramente, no estaba en los planes de Jorge Almirón para el semestre que viene, en el que Central jugará el torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.