La Capital | La Ciudad | Mundial

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

Gastronómicos y clientes están muy pendientes de la selección argentina, y muchos negocios lanzaron ofertas para el sábado, antes de la final

14 de julio 2026 · 13:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Día del Amigo se superpone con la agenda de los partidos en Estados Unidos.

El Día del Amigo se superpone con la agenda de los partidos en Estados Unidos.

La celebración del Día del Amigo se topó este año con un combo que genera "incertidumbre" en Rosario, al menos para el sector gastronómico. Además de la habitual coincidencia con las vacaciones de invierno, el Mundial 2026 obligó a los comerciantes a modificar la agenda para captar una demanda muy variable.

"Muchos lugares ofrecen el fin de semana del amigo, arrancando el sábado", señaló este martes el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), Carlos Mellano. En diálogo con LT8, confirmó que el torneo de fútbol viene afectando de forma dispar la actividad en bares y restaurantes, ya que los partidos de la selección argentina suelen dejar prácticamente desiertos algunos locales.

De acuerdo a la tradición argentina y al calendario 2026, el Día del Amigo se celebra el lunes 20 de julio, un día después de la final de la Copa del Mundo. Además, ese día se reanudan las clases en las escuelas santafesinas después de las vacaciones de invierno, otro factor clave para organizar cualquier encuentro social.

El Día del Amigo en Rosario y la incertidumbre

"El domingo va a ser un día de incertidumbre", anticipó Mellano en cuanto al cierre del certamen en Estados Unidos. Deslizó que el resultado del partido de Argentina e Inglaterra puede potenciar las reservas para ver la última transmisión a la tarde en ciertos locales, pero también hay antecedentes recientes de varios lugares que prácticamente no tuvieron movimiento cuando jugó la selección.

Antes del choque de semifinales, el referente de Aehgar comentó que el relevamiento "viene tranquilo" en cuanto a los preparativos para el Día del Amigo y las consultas de comensales. De inmediato aclaró que el nivel de demanda "siempre repunta sobre el final" de la fecha para asegurarse una mesa y enfatizó: "No estamos preocupados".

>> Leer más: Ofreció $100 mil a policías para que se fueran de la zona del Hospital Regional Sur porque "estorbaban a los clientes"

Frente al escenario actual, el empresario opinó que "el sábado va a ser un día importante" para levantar las ventas con una versión anticipada del ritual del 20 de julio. También tiene una expectativa similar en cuanto al lunes y agregó que las reservas pueden extenderse "incluso hasta el fin de semana siguiente", entre el 24 y el 26 de julio.

Para explicar las dudas que genera el Mundial entre los comerciantes, Mellano se remitió a la experiencia durante el duelo de Argentina y Suiza: "Había lugares que no habían abierto. Después, la concentracion fue dispar. Hubo lugares emblemáticos que se llenaron y otros que tuvieron my poca gente". Además, mencionó otros establecimientos que "se pudieron llenar, pero no rotó la mesa con el alargue" de un encuentro que superó los 120 minutos de juego en Kansas.

Otra forma de festejar

Después de un largo tiempo dedicado a la gastronomía, el vicepresidente de la asociación local recordó que en una época anterior "parecía que se terminaba el mundo" cuando llegaba el Día del Amigo en Rosario. "Después se fue fraccionando en varios días porque hay muchos grupos de amigos", explicó respecto del comportamiento de los clientes en los últimos años.

El referente de Aehgar subrayó que la demanda actual no se concentra en el 20 de julio para cumplir con el tradicional homenaje a la amistad. Incluso sin un Mundial de por medio, es frecuente que las reservas se realicen en fechas próximas y se desplacen hacia las noches de fin de semana.

Por otro lado, indicó que los gastronómicos tienen dificultades para mejorar sus números porque "la situación no es buena en términos de actividad económica". En particular, apuntó que atravesaron un "semestre difícil" y ahora deben lidiar con un problema estacional porque el invierno atenta contra la llegada de clientes.

"Si los establecimientos están endeudados, se profundiza la crisis", advirtió uno de los referentes de los comerciantes rosarinos. Así, planteó que la cuestión financiera es clave para tratar de salir adelante en los próximos meses.

Actividad deprimida en Rosario

Al margen de las ventas que pudieron traccionar las victorias argentinas mediante algunas promociones ocasionales, el directivo de Aehgar subrayó que "la actividad está deprimida". Entre las posibles soluciones, sugirió: "Hoy hay que hacer una alianza estratégica con el proveedor. No digo que pierda, pero hay que tratar de bajar los precios para que nosotros podamos fraccionar".

El empresario aseguró que la ciudad cuenta con ofertas y buenos precios para sostener los negocios. Sin embargo, existen límites que no tienen que ver con las decisiones de los dueños de bares y restaurantes: "Entendemos que la gente no tiene poder adquisitivo".

Por último, Mellano destacó que las vacaciones de invierno favorecieron a los "lugares estratégicos", donde se realizan actividades al aire libre, y afirmó que "la recepción es buena". De inmediato, agregó: "Todo lo que es la oferta de la Municipalidad también derrama en nuestra actividad". Por el contrario, concluyó que el Mundial no es conveniente para impulsar una "alianza estratégica" con la gastronomía.

Noticias relacionadas
El rosarino Claudino Chamorro se refirió al nuevo choque de selecciones en el Mundial.

Argentina, Inglaterra, el Mundial y Malvinas: "La identidad no se suspende por 90 minutos"

Mundial 2026. Central Córdoba visitará a Berazategui por la 20ª fecha en la Primera C,  dependiendo del resultado de la Scaloneta. 

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El partido entre Argentina e Inglaterra está cargado de historia y será el primero en que Lionel Messi enfrente a la selección europea.

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

El Flaco López asistió a Julián Álvarez para desatar la locura argentina en Kansas City.

El complicado camino del Flaco López desde Corrientes al Mundial con Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Un mediocampista de Newells se marchó a la segunda división de Alemania

Un mediocampista de Newell's se marchó a la segunda división de Alemania

Lo último

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Harry Kane palpitó las semifinales ante Argentina y advirtió a los jugadores de Inglaterra

Harry Kane palpitó las semifinales ante Argentina y advirtió a los jugadores de Inglaterra

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El último tramo de la Copa del Mundo y la finalización del receso escolar tienen en vilo a gastronómicos y clientes. Muchos negocios lanzaron ofertas para el sábado, antes de la final
El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo
La Ciudad

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Un mediocampista de Newells se marchó a la segunda división de Alemania

Un mediocampista de Newell's se marchó a la segunda división de Alemania

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Ovación
Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales
Ovación

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

Por qué en Escocia hinchan por la selección argentina: rivalidad histórica, memes y virales

La prensa inglesa apunta contra el árbitro de Argentina-Inglaterra: Es el favorito de Messi

La prensa inglesa apunta contra el árbitro de Argentina-Inglaterra: "Es el favorito de Messi"

El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto finalmente aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

El Niño: cumbre de funcionarios provinciales e intendentes para coordinar planes de contingencia

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán