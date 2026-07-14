El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo

Gastronómicos y clientes están muy pendientes de la selección argentina, y muchos negocios lanzaron ofertas para el sábado, antes de la final

El Día del Amigo se superpone con la agenda de los partidos en Estados Unidos.

La celebración del Día del Amigo se topó este año con un combo que genera "incertidumbre" en Rosario , al menos para el sector gastronómico. Además de la habitual coincidencia con las vacaciones de invierno, el Mundial 2026 obligó a los comerciantes a modificar la agenda para captar una demanda muy variable.

"Muchos lugares ofrecen el fin de semana del amigo, arrancando el sábado" , señaló este martes el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), Carlos Mellano . En diálogo con LT8 , confirmó que el torneo de fútbol viene afectando de forma dispar la actividad en bares y restaurantes, ya que los partidos de la selección argentina suelen dejar prácticamente desiertos algunos locales.

De acuerdo a la tradición argentina y al calendario 2026, el Día del Amigo se celebra el lunes 20 de julio, un día después de la final de la Copa del Mundo . Además, ese día se reanudan las clases en las escuelas santafesinas después de las vacaciones de invierno , otro factor clave para organizar cualquier encuentro social.

"El domingo va a ser un día de incertidumbre" , anticipó Mellano en cuanto al cierre del certamen en Estados Unidos. Deslizó que el resultado del partido de Argentina e Inglaterra puede potenciar las reservas para ver la última transmisión a la tarde en ciertos locales, pero también hay antecedentes recientes de varios lugares que prácticamente no tuvieron movimiento cuando jugó la selección.

Antes del choque de semifinales, el referente de Aehgar comentó que el relevamiento "viene tranquilo" en cuanto a los preparativos para el Día del Amigo y las consultas de comensales. De inmediato aclaró que el nivel de demanda "siempre repunta sobre el final" de la fecha para asegurarse una mesa y enfatizó: "No estamos preocupados".

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Frente al escenario actual, el empresario opinó que "el sábado va a ser un día importante" para levantar las ventas con una versión anticipada del ritual del 20 de julio. También tiene una expectativa similar en cuanto al lunes y agregó que las reservas pueden extenderse "incluso hasta el fin de semana siguiente", entre el 24 y el 26 de julio.

Para explicar las dudas que genera el Mundial entre los comerciantes, Mellano se remitió a la experiencia durante el duelo de Argentina y Suiza: "Había lugares que no habían abierto. Después, la concentracion fue dispar. Hubo lugares emblemáticos que se llenaron y otros que tuvieron my poca gente". Además, mencionó otros establecimientos que "se pudieron llenar, pero no rotó la mesa con el alargue" de un encuentro que superó los 120 minutos de juego en Kansas.

Otra forma de festejar

Después de un largo tiempo dedicado a la gastronomía, el vicepresidente de la asociación local recordó que en una época anterior "parecía que se terminaba el mundo" cuando llegaba el Día del Amigo en Rosario. "Después se fue fraccionando en varios días porque hay muchos grupos de amigos", explicó respecto del comportamiento de los clientes en los últimos años.

El referente de Aehgar subrayó que la demanda actual no se concentra en el 20 de julio para cumplir con el tradicional homenaje a la amistad. Incluso sin un Mundial de por medio, es frecuente que las reservas se realicen en fechas próximas y se desplacen hacia las noches de fin de semana.

Por otro lado, indicó que los gastronómicos tienen dificultades para mejorar sus números porque "la situación no es buena en términos de actividad económica". En particular, apuntó que atravesaron un "semestre difícil" y ahora deben lidiar con un problema estacional porque el invierno atenta contra la llegada de clientes.

"Si los establecimientos están endeudados, se profundiza la crisis", advirtió uno de los referentes de los comerciantes rosarinos. Así, planteó que la cuestión financiera es clave para tratar de salir adelante en los próximos meses.

Actividad deprimida en Rosario

Al margen de las ventas que pudieron traccionar las victorias argentinas mediante algunas promociones ocasionales, el directivo de Aehgar subrayó que "la actividad está deprimida". Entre las posibles soluciones, sugirió: "Hoy hay que hacer una alianza estratégica con el proveedor. No digo que pierda, pero hay que tratar de bajar los precios para que nosotros podamos fraccionar".

El empresario aseguró que la ciudad cuenta con ofertas y buenos precios para sostener los negocios. Sin embargo, existen límites que no tienen que ver con las decisiones de los dueños de bares y restaurantes: "Entendemos que la gente no tiene poder adquisitivo".

Por último, Mellano destacó que las vacaciones de invierno favorecieron a los "lugares estratégicos", donde se realizan actividades al aire libre, y afirmó que "la recepción es buena". De inmediato, agregó: "Todo lo que es la oferta de la Municipalidad también derrama en nuestra actividad". Por el contrario, concluyó que el Mundial no es conveniente para impulsar una "alianza estratégica" con la gastronomía.