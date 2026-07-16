Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

La empresa estadounidense llegó a un acuerdo para adquirir Delivery Hero, el grupo alemán propietario de PedidosYa. La operación deberá ser aprobada por los organismos de competencia y unificará negocios en 99 países

Uber anunció la compra de Delivery Hero, la compañía alemana propietaria de PedidosYa, en una operación valuada en 12.900 millones de euros (unos 14.800 millones de dólares) . Si recibe el aval de los organismos reguladores, la empresa estadounidense se convertirá en uno de los mayores grupos de movilidad y reparto del mundo.

Entre los negocios que comprará Uber se encuentra PedidosYa, que opera no sólo en Argentina sino también en Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, Uber relanzó recientemente en el mercado argentino su servicio Uber Eats , con el que vuelve a competir en el negocio del reparto.

Por su parte, Delivery Hero, que a su vez controla a la española Glovo , alcanzó un acuerdo con el fondo estadounidense SSW Partners para venderle sus negocios en catorce países por USD 1.600 millones. En la mayoría de esos mercados también está presente Uber Eats. El fondo administrará esos negocios hasta encontrar nuevos compradores.

La oferta contempla la compra de todas las acciones de Delivery Hero que Uber todavía no posee. La empresa estadounidense ya era el principal accionista del grupo alemán, con una participación del 25 %, y ahora ofrece 41,5 euros por acción para quedarse con el control total.

El consejo de administración de Delivery Hero respaldó por unanimidad la propuesta y recomendó a sus accionistas aceptarla. También Prosus, uno de los principales inversores del grupo con cerca del 17 % de las acciones, comprometió su apoyo a la operación.

De cerrarse con éxito, la empresa resultante será la mayor del mundo de servicios de movilidad y de entrega de comida a domicilio, presente en 99 mercados con reservas brutas combinadas por valor de USD 236.000 millones (207.000 millones de euros) en 2025.

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Qué pasará con PedidosYa

Por el momento, la compra no implicará cambios para los usuarios de PedidosYa. La operación todavía debe atravesar un proceso de revisión por parte de las autoridades de competencia de distintos países, por lo que el cierre definitivo demandará varios meses.

Como parte de ese proceso, Delivery Hero ya acordó vender sus operaciones en 14 mercados a la firma estadounidense SSW Partners por USD 1.600 millones. La mayoría de esos países coincide con mercados donde también opera Uber Eats, una desinversión que busca reducir las objeciones de los reguladores por una eventual concentración del negocio.