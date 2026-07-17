Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación Lo que viene en eventos económicos. Agtech Forum con doble agenda. Este viernes en la exposicion de Palermo y el 4 de agosto en la Bolsa de Rosario. Empresarios con Impacto realiza el martes una actividad para pymes santafesinas. Se vienendos clásicos: el congreso de Aapresid y Experiencia Idea 17 de julio 2026 · 06:15hs

Agtech Forum tiene doble programa. Este viernes en Palermo y en agosto en Rosario.

La innovación aplicada al agro volverá a ocupar un lugar central en la Exposición Rural de Palermo con la tercera edición del Agtech Forum, que se realiza este viernes 17 de julio, desde las 10. Organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, La Rural, el Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria (Cita) y Plataforma Chacra, el AgTech Forum se propone conectar a productores, empresarios, especialistas, investigadores y emprendedores para conocer experiencias concretas, intercambiar perspectivas y promover la incorporación de tecnología en las distintas etapas de la producción agropecuaria. La acreditación se encuentra disponible en www.exposicionrural.com.ar. Pero el programa de vinculación del ecosistema de innovación tendrá continuidad el martes 4 de agosto en Rosario, con una nueva edición del BCR Agtech Forum 2026, organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure bajo el lema “Conectar para transformar el futuro del agro”. La jornada se desarrollará en la sede de la BCR, en Paraguay 755, y abordará temas como la aplicación de inteligencia artificial en los procesos, las inversiones de impacto y el capital estratégico, la agrobiotecnología y las nuevas fronteras productivas, además de metodologías ágiles y experiencias de vinculación corporativa. La actividad contará con cupos limitados y requiere inscripción previa. Las entradas pueden reservarse en: https://luma.com/ndqn2few

Empresarios con Impacto Empresarios con Impacto, la comunidad de dueños pyme que vincula a más de 500 empresas de todo el país, realizará el martes 21 de julio a las 18.30 un coloquio y networking online y gratuito para empresarios de Santa Fe y la región. El tema será la competitividad. “El camino del empresario pyme en la Argentina suele ser muy solitario y desgastante, pertenecer a una comunidad de pares cambia por completo la forma de tomar decisiones”, afirmó Leandro Schvartzer, director de Empresarios con Impacto. En un contexto de retracción de la demanda, incremento de la competencia y achicamiento de los márgenes, colegas de diferentes industrias compartirán sus experiencias reales de gestión que les están permitiendo ganar eficiencia.En el primer bloque, habrá un panel con empresarios santafesinos de diferentes industrias quienes compartirán las estrategias de profesionalización que les permitieron sostener márgenes saludables en un contexto restrictivo. Luego, se abrirá un momento de networking en salas paralelas con capacidad reducida donde pares santafesinos interactuarán según sus intereses, experiencias y desafíos. El evento se realiza online y es gratuito, pero los cupos son limitados, por lo que requiere inscripción en https://empresariosconimpacto.com/competitividad-empresarios/

Business Forum Santa Fe lanzó en Buenos Aires la tercera edición del Business Forum para potenciar las exportaciones. El foro internacional de negocios que organiza el gobierno de Santa Fe se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre y, por primera vez, tendrá actividades tanto en Rosario como en la capital provincial. El lunes pasado se presentó en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires la tercera edición del evento. La presentación estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; el subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Nación, Tomás Villalba; junto a empresarios y referentes del sector productivo. La primera edición reunió a unas 800 empresas y más de 250 compradores internacionales, mientras que la segunda convocó a cerca de 1.000 firmas. Para este año, el objetivo es alcanzar las 1.200 empresas participantes.

Congreso de Aapresid El congreso de Aapresid vuelve a Rosario. Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo enl Salón Metropolitano, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”. El evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro comenzará el martes al mediodía para extenderse hasta las 18 hs del jueves. El evento contará con 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos que abordarán desde producción y sustentabilidad hasta mercados, innovación y desafíos globales. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del eje "Gestión Empresarial", una temática cada vez más relevante para empresas y productores que buscan tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos. La propuesta ampliará la mirada tradicional sobre los sistemas productivos para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la estrategia y la gestión de negocios.

Experiencia Idea Rosario Experiencia Idea Rosario, un clásico del cronograma de eventos empresariales, se realizará el próximo 12 de agosto en la Bolsa de Comercio. Bajo el lema de “La Nueva Argentina, producir, invertir y crecer”, Idea Rosario invita a ser parte de una jornada clave para anticipar tendencias, conectar con líderes y preparar el terreno hacia el próximo Coloquio de Idea. La agenda estará marcada por la multisectorialidad, con foco en agroindustria, minería, energía y alimenticia; las claves políticas y económicas para comprender el contexto macro y la geoeconomía global; y el encuentro en primera persona con los líderes de las principales industrias de nuestra región. La actividad, que comenzará a las 13 hs, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el presidente de Idea, Santiago Mignone, y el titular de Idea Rosario, Lisandro Rosental. También disertarán analistas económicos nacionales e internacionales, líderes empresarios y el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza.