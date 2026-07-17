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Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

A tres marcas que desembarcaron en pocos metros se suma ahora un bar de fichines y, próximamente, una hamburguesería. Todos los detalles

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

17 de julio 2026 · 09:00hs
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La próxima incorporación de Pichincha será Fichines

La próxima incorporación de Pichincha será Fichines, un bar centrado en los videojuegos arcade y la nostalgia de los años noventa.
Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

La cuadra de Jujuy al 2200, entre Alvear y Oroño, mostraba hasta hace pocos meses un aspecto sombrío. Cinco locales vacíos y persianas bajas habían cambiado la fisonomía de uno de los tramos más activos del corredor gastronómico de Pichincha. Ahora, una seguidilla de aperturas vuelve a darle movimiento a la zona y marca un nuevo ciclo de inversiones privadas en un contexto todavía desafiante para el consumo.

La cuadra había sufrido varios cierres entre 2023 y 2024. En ese período, bajaron la persiana Industrial, El Auténtico, El Elegido, Temple Bar y un local de Hank's, lo que dejó una concentración inusual de espacios vacíos en apenas cien metros. La postal contrastaba con el crecimiento que el barrio había mostrado durante la última década.

El primer paso para revertir esa situación llegó a fines de 2025 con la apertura de Smashed. La hamburguesería regresó a Pichincha después de una primera experiencia entre 2022 y 2024 en un pequeño local sobre Alvear, dedicado exclusivamente al delivery y take away. Esta vez lo hizo con un espacio más amplio sobre Jujuy al 2200 y una propuesta orientada también al consumo en salón.

Poco después desembarcó Vinito. El bar de vinos, que ya había logrado consolidarse en el ex Basquiat Coffee de Wheelwright y Paraguay, eligió Pichincha para abrir su segunda sucursal. A esa apuesta se sumó Groovin Café, que también dio un salto de escala con un local mucho más grande que los dos que ya operaba en la ciudad.

>> Leer más: La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Videojuegos y hamburguesas

La nueva incorporación es Fichines, que abrió oficialmente este jueves. Se trata de un bar centrado en los videojuegos arcade y la nostalgia de los años noventa, aunque con una propuesta de entretenimiento mucho más amplia. Detrás del proyecto aparece Marvel Food, la cadena de hamburgueserías que en los últimos años expandió su presencia hasta alcanzar seis sucursales entre Rosario y localidades de la región.

El desarrollo no termina ahí. En el local lindero abrirá próximamente Flama, una nueva marca de hamburguesas smashed premium del mismo grupo empresario. La idea es que ambos espacios funcionen de manera integrada, permitiendo que quienes jueguen en Fichines puedan pedir comida directamente desde Flama.

Inspirado en bares porteños como El Destello, Acatraz, Clarck o Social Club Arcade, Fichines distribuye las distintas propuestas de entretenimiento en tres niveles. En la planta baja hay máquinas arcade, tejo y juegos de destreza; el primer piso está equipado con PlayStation 5, computadoras gamer y sillones para jugar en grupo, recuperando el espíritu de los viejos cibercafés rosarinos como Commandos, PuntoNet o Área 51. En el segundo nivel funcionan mesas de pool.

>> Leer más: Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Jóvenes y adultos

"Si bien en el primer nivel también habrá máquinas para chicos, el concepto está pensado principalmente para jóvenes adultos y adultos", explicó Pablo Muñoz, responsable de comunicación de Marvel Food. Entre los juegos habrá arcades como Jurassic Park, Mario Kart, máquinas de boxeo, juegos de habilidad y de premios, además de un Daytona USA de dos cabinas que llegará desde Buenos Aires. El proyecto también contempla incorporar flippers más adelante, aunque reconocen que el elevado costo de esas máquinas obliga a hacerlo de manera gradual.

Además de los videojuegos, uno de los ejes del proyecto es la organización de torneos y competencias de gaming, tanto individuales como por equipos, con inscripción abierta y premios. El vocero sostuvo que los cibercafés tuvieron un papel fundamental en la formación de las comunidades gamer rosarinas y que ese fenómeno prácticamente desapareció con el paso de los años. "Fichines viene a darle un nuevo impulso a eso, adaptando aquellos conceptos a las nuevas tecnologías. Es el puntapié inicial para desarrollar un ecosistema de competencias y torneos de gaming, un terreno en el que Rosario quedó muy relegada por la falta de espacios específicos", agregó.

>> Leer más: Pichincha, la zona de la mayor movida nocturna de la ciudad

El antecedente de un bar de fichines

No es, sin embargo, la primera experiencia de este tipo en la ciudad. En 2023 abrió Ficha Bar, sobre Córdoba y Francia, con una propuesta que combina cerveza, coctelería y gastronomía con una colección de arcades originales de las décadas del 80 y 90. También orientado principalmente al público adulto, el espacio organiza torneos, eventos culturales y recitales. La llegada de Fichines amplía esa oferta con un formato más grande, una mayor variedad de entretenimientos y un perfil más cercano a los centros de gaming actuales.

Con cinco nuevas propuestas concentradas en apenas una cuadra entre las ya inauguradas y las próximas aperturas, Jujuy al 2200 vuelve a encender sus vidrieras y recupera el movimiento en uno de los sectores gastronómicos más emblemáticos de Pichincha. La renovación muestra que, pese al contexto económico, los empresarios siguen apostando por conceptos diferenciados para atraer público y reactivar un corredor que busca reinventarse.

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