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Ciudad Hip Hop: la marca de Rosario en un fenómeno cultural de los márgenes

La muestra con instancias interactivas e inmersivas se puede visitar en el entrepiso del Cultural Fontanarrosa, con entrada libre y gratuita.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

18 de julio 2026 · 08:00hs
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La muestra Ciudad Hip Hop se puede visitar en el Cultural Fontanarrosa hasta el mes de septiembre

Foto: La Capital/Virginia Benedetto

La muestra Ciudad Hip Hop se puede visitar en el Cultural Fontanarrosa hasta el mes de septiembre

El hip hop es parte de la identidad rosarina desde hace tiempo. Para algunos, la escena de las rondas de pibes y pibas jóvenes rapeando en las plazas puede resultar más bien novedosa, pero es resultado de más de cuarenta años de historia de esta cultura en la ciudad. En ese recorrido y ese entramado indaga Ciudad Hip Hop, una muestra que se puede visitar de manera libre y gratuita en el entrepiso del Centro Cultural Fontanarrosa (Av. San Martín 1080), hasta el mes de septiembre.

La propuesta, que inauguró el pasado viernes 10 de julio, se define como un “proyecto expositivo y educativo” que propone abordar al hip hop rosarino “como una cultura urbana contemporánea, situada históricamente y profundamente ligada al territorio”, y ponerlo en valor “no solo como expresión artística, sino como práctica social, pedagógica y comunitaria, que es producida y sostenida por las juventudes de distintas generaciones de la ciudad”.

A través de imágenes, textos, mapas, objetos, espacios y distintos elementos de archivo, se reconstruye el movimiento de esta cultura contemporánea: desde su surgimiento en los años setenta en el Bronx neoyorkino hasta sus expresiones inaugurales en los barrios rosarinos a comienzos de los noventa, con la formación de A.M.C., primer grupo de rap de Rosario.

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“El recorrido y la propuesta busca acompañar la identificación de una cultura que existe en nuestra ciudad y nuestro país hace cuarenta años, y a la vez poner el valor el trabajo de la comunidad que se dedica al hip hop en Rosario. Es por un lado un reconocimiento a quienes vienen trabajando desde la creación artística, la formación, y la divulgación, en los barrios, en lo público y lo privado: y al mismo tiempo tiene el objetivo pedagógico de reconocer lo importante que es el hip hop en términos de valores vinculados a la comunidad y el respeto”, cuenta en diálogo con La Capital Lucía Rodríguez, coordinadora general de Ciudad Hip Hop.

En otras palabras, el proyecto busca dar cuenta de qué manera el hip hop es parte de la cultura rosarina, y de qué manera Rosario es parte de la cultura hip hop. Para responder esta pregunta, se incorporó María Cecilia Picech, antropóloga e investigadora de Conicet que lleva muchos años pensando el hip hop en Latinoamérica y puntualmente en Rosario.

La punta de ovillo, dice Lucía, fue una de las expresiones más características de este género y una de las que ganó mayor reconocimiento en el país en las últimas décadas: el freestyle. Se multiplicaron de a miles los pibes y pibas rapeando e improvisando en plazas de toda la Argentina, y las competencias se convirtieron no sólo en un espacio de encuentro y construcción de comunidad, sino también en semillero de estrellas de la música urbana como Wos, Duki, y Trueno. Para esto, se sumaron al proyecto Gabino Gómez y Santiago Espinosa, organizadores de la Elite Freestyle Rosario, una de las competencias más importantes del país. Así se fue armando el gran equipo que durante seis meses trabajó en la construcción de Ciudad Hip Hop.

Si bien la muestra empezó por el rap, terminó por supuesto abarcando las distintas expresiones que dan forma al hip hop como cultura alternativa y multidisciplinaria: la música, el baile (breakdance), el graffiti, y hasta la moda.

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El hip hop en Rosario: una historia viva

“Queríamos dar cuenta de que esta es una historia viva, un proceso activo que no está cerrado”, subraya Rodríguez. La noción de muestra habla justamente de un recorte, un intento de organizar parcialmente algo que está en constante expansión en el tiempo y el espacio. Por eso, Ciudad Hip Hop se construye con archivo tradicional (entradas, flyers, fotos analógicas y fanzines que permiten situar el desarrollo de la cultura en un momento y lugar determinados) y con archivo vivo (una serie de entrevistas en video, producidas especialmente para este proyecto, a personas que son parte de la historia del hip hop en Rosario).

En consonancia con la versatilidad del hip hop, la muestra se despliega a través de distintos recursos en el espacio. “Teníamos muchas ideas y mucho contenido, pero queríamos que fuera efectivamente un recorrido y que tuviera materialidades diferentes: una muestra combinada con instalaciones tecnológicas”, cuenta Lucía, quien destaca el trabajo de montaje de Georgina Ricci y Matias Pepe.

Además de una sucesión de paneles propios de una muestra convencional, hay un mural de graffiti (realizado por los artistas Chun Li, J3uno, Rapa y Saylor), una pared de dispositivos analógicos de distintas épocas (la tecnología y sus posibilidades fueron fundamentales para la sonoridad del hip hop), y pantallas donde ver y escuchar las entrevistas, entre otros elementos.

Hay también tres espacios especiales en términos de interactividad e inmersión. Por un lado, está el rincón dedicado a Nicki Nicole, que empezó rapeando en plazas de barrio y terminó en lo más alto de la popularidad mundial. Allí, se reproduce de manera gigante una escena del video de “Wapo Tracketero”, ese que la llevó al reconocimiento masivo: una bicicleta real invita a sacarse fotos sobre una imagen del video y sentirse Nicki por un rato.

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Por otro lado, está la sala inmersiva, ubicada en el primer piso y realizada con el asesoramiento de Hernán Roperto. Es una de las primeras de su tipo en la ciudad y reproduce videos también realizados especialmente para este formato, donde se ve a rosarinos y rosarinas rapeando y bailando en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, hay una habitación amueblada en plena muestra, donde se pueden intervenir las paredes. Un espacio que busca representar el mundo privado, ese punto cero de exploración personal donde aparecen la necesidad y el deseo de expresarse. En videos y afiches, se ven algunas barras icónicas, personales, viscerales de raperos como Nasir Catriel, Brapis o Ana Milagros.

“El hip hop tiene una idea muy potente en relación a la calle. Sin calle, sin espacio público no hay hip hop. De hecho, el baile es una danza que se hace con zapatillas y ropa de todos los días, y el rap se puede hacer sólo con voz. La habitación surgió a partir de esta noción del hip hop como refugio, un lugar donde uno puede encontrar una forma de expresión, sobre todo pensando en la adolescencia y ese momento de búsqueda de identidad y una voz propia. Un lugar de proceso creativo, de prueba y error”, detalla Rodríguez, jerarquizando una vez más la importancia del proceso al momento de narrar esta cultura. En todas sus manifestaciones, en todos los territorios, “el hip hop es una forma de decir: acá estoy, existo y esta es mi historia”.

Un punto a destacar de Ciudad Hip Hop es que da cuenta de un fenómeno cultural complejo de manera sintética (en el mejor sentido posible) y con lenguaje muy accesible. En este sentido, vale destacar que el proyecto surge como parte del trabajo que el Cultural Fontanarrosa viene haciendo en torno a las inquietudes actuales de adolescencias y juventudes, alojando ciclos de bandas locales emergentes y eventos vinculados a la cultura otaku o el k-pop, entre otras actividades. Es por esto que la muestra está pensada “principalmente para adolescencias y para colegios secundarios, y en segunda instancia para el público en general”. De cualquier manera, es un gran plan para hacer en familia y que puede interpelar a personas de todas las edades.

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