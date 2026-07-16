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Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede la final del Mundial

Nueva York, donde la selección argentina jugará el domingo la final del Mundial, quedó "sepultada" bajo una capa gris

16 de julio 2026 · 20:18hs
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Así se veía este jueves Nueva York

Así se veía este jueves Nueva York, donde la selección de Lionel Scaloni disputará el próximo domingo la final del Mundial.

Más de cien incendios forestales en Canadá provocaron una densa humareda que el viento propagó hacia el sureste, haciendo que amplias zonas de Estados Unidos se vieran afectadas por el humo. En Nueva York, donde la selección argentina disputará con España la final del Mundial el próximo domingo, los edificios se mostraban virtualmente "sepultados" bajo una capa gris.

Las advertencias sobre la mala calidad del aire emitidas el miércoles se extendieron a Toronto, Minnesota y Nueva York, donde también se esperaban temperaturas veraniegas inusualmente altas.

>> Leer más: Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Tyler Hasenstein, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Chanhassen, Minnesota, indicó que el mejor consejo es quedarse en casa para evitar tanto el humo como el calor extremo. “Que esas dos cosas coincidan no es bueno desde el punto de vista de la salud”, sostuvo.

La zona silvestre de Boundary Waters Canoe Area Wilderness, en el extremo noreste de Minnesota, estaba cerrada al público porque unos 17 incendios provocados por rayos continuaban afectando el área luego de más de una semana. Según Joy VanDrie, portavoz del Bosque Nacional Superior, los guardabosques estimaron que entre 6.000 y 10.000 personas se encontraban dentro de la zona silvestre de 445.000 hectáreas. Los visitantes rescatados esta semana dijeron que el cielo se oscureció rápidamente por el humo y que podían sentir el calor mientras remaban o eran llevados en bote a un lugar seguro.

Tormenta perfecta

Dan Westervelt, profesor asociado de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia, afirmó que la grave sequía combinada con el calor en Canadá y Estados Unidos creó "una tormenta perfecta para que la sequedad extrema proporcione abundante combustible para estos incendios forestales". Las investigaciones demuestran que el aumento de las temperaturas provocado por la quema de carbón, petróleo y gas está haciendo que los incendios sean más frecuentes e intensos.

Los altos niveles de partículas finas en el aire provenientes del humo de los incendios forestales pueden ser perjudiciales para grupos sensibles, como niños y personas con afecciones cardíacas o pulmonares. Estas partículas pueden causar dificultad para respirar, tos, mareos o fatiga, y agravar enfermedades cardíacas y pulmonares, así como otros problemas de salud crónicos. Los expertos sugieren usar una mascarilla N95 si tiene que estar al aire libre y mantener el aire interior más limpio cerrando las ventanas y utilizando un purificador de aire o un aire acondicionado.

Esta es una temporada de incendios particularmente intensa y mortal en Estados Unidos. Alrededor de cuarenta grandes incendios están activos actualmente en 15 Estados, desde Minnesota y Carolina del Norte hasta Colorado, Utah, Idaho, Oregón y California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

La sequía prolongada y los niveles de nieve acumulados, que alcanzaron mínimos históricos, se combinaron para crear las condiciones propicias para la rápida propagación de incendios.

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