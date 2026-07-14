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Vacaciones de invierno: martes de lectura, tejidos y teatro

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

14 de julio 2026 · 07:00hs
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Vacaciones de invierno: un martes para disfrutar de teatros y talleres

Vacaciones de invierno: un martes para disfrutar de teatros y talleres

Comenzó la segunda semana de las vacaciones de invierno y las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos, desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Si todavía no definiste el plan para este martes de vacaciones de invierno, hay varias propuestas para disfrutar en familia. La jornada puede arrancar a las 10 con “Mañanitas de lectura” en Mil65, La Casa Imaginada (Santa Fe 1553), donde cuenteras, editoriales y escritores de la ciudad compartirán historias con entrada gratuita.

Por la tarde, desde las 15, la Casa Castenetto (Azurduy 6150) ofrece dos actividades sin costo: un taller de fieltro para toda la familia, donde se podrá conocer y trabajar esta técnica textil no tejida, y “Un desfile distinto”, una propuesta de construcción de máscaras y dramatización coordinada por Lorena Méndez, con inscripción previa. Para quienes prefieran un espectáculo, a las 15 también llega “Plim Plim: Safari Musical” al Teatro Broadway (San Lorenzo 1223), una aventura llena de música, color y diversión para los más chicos. Además, los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital acceden a un 20% de descuento en las entradas.

>> Leer más: Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario, en una guía completa para el fin de semana largo

Agenda completa del martes 14 de julio

10h - "Exploraciones en el jardín". Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Red de mediadores de lectura. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10h - "Mañanitas de lectura". Junto a cuenteras, editoriales y escritoras y escritores de la ciudad. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

14h - "Desfile de monstruos". Construcción de máscaras y juegos, con Lorena Méndez. De 6 a 9 años. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

14h - Rincón de lectura y Taller de Diseño de Azulejos. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

14h - Estación Cultural, Experiencias para jugar y crear, Relikia y la Cabra. Plaza Chiodi (Lima y Cochabamba). Gratis

14h - Rondas de danza. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

14h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. Villa Hortensia (Warnes 1917). Gratis

14h - Función "Pintando a Berni". Teatro La Comedia (Mitre 958). Entrada $2000

14h - Taller de encuadernación. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis con inscripción previa, reservando cupo al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario publicado en la cuenta de Instagram del museo.

14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Plaza Flores Sur (Heliotropo y Kantu). Gratis

15h - Taller de fieltro. Para toda la familia. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

15h - Construcción de máscaras y dramatización “Un desfile distinto”. Con inscripción. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

15h - Taller literario "Palabras cruzadas", con Gabriela Gervasoni. De 7 a 12 años. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro de Jubilados "Juntos por Amor" (Ayala Gauna 7781). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Recreativo La Esperanza (Superi y Manuel García). Gratis

15h - La Calle del Circo y la Alegría, cía JujuJaju. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. Villa Hortensia (Warnes 1917). Gratis

15h - Función "Belisario y Cosmix". Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - “Plim Plim: safari musical”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

16h - Función "Belisario y Cosmix". Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. Villa Hortensia (Warnes 1917). Gratis

16h- “El castillo enlusionado”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Función "Belisario y Cosmix". Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

17h - “El Pato con Bata”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

17.30h - “La guardianas K-Pop”. Teatro El Círculo (Laprida 1223).

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

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