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Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo

La celebración será el domingo 16 de agosto y coincidirá con el fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad de San Martín

17 de julio 2026 · 09:00hs
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Foto de archivo. Las vidrieras de las jugueterías ya promocionan sus productos para el Día del Niño.

Foto: Héctor Rio / La Capital

Foto de archivo. Las vidrieras de las jugueterías ya promocionan sus productos para el Día del Niño.

El Día del Niño, también conocido oficialmente como Día de las Infancias, ya tiene fecha confirmada en Argentina para 2026. La celebración será el domingo 16 de agosto y este año tendrá una particularidad: coincidirá con el fin de semana largo por el feriado nacional del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La combinación de ambas fechas permitirá que muchas familias puedan organizar actividades, reuniones o pequeñas escapadas durante tres días consecutivos.

Cuándo es el Día del Niño 2026

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto.

Desde 2025, la fecha dejó de festejarse el segundo domingo del mes y pasó al tercer domingo de agosto, tras un cambio impulsado por la entidad y oficializado mediante el Decreto 562/2025.

Este año, además, la celebración quedará unida al feriado nacional del lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo.

Por qué cambió la fecha

Durante muchos años, el Día del Niño se celebró el segundo domingo de agosto.

Sin embargo, en 2025 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete promovió el traslado al tercer domingo del mes. El objetivo fue ordenar el calendario comercial y evitar la superposición con otras fechas relevantes del mes de agosto.

Desde entonces, la nueva fecha quedó establecida para todo el país.

Por qué se celebra el Día del Niño

El origen de esta celebración en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos los países miembros destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños mediante actividades sociales, educativas y culturales.

En el país, la iniciativa fue acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que impulsó una fecha destinada también a incentivar el encuentro familiar y el regalo de juguetes.

>>Leer más: ¿Cuánto cuesta criar un niño en Argentina?

Con el paso de los años, la celebración quedó asociada tanto al reconocimiento de los derechos de las infancias como a una jornada de juegos y actividades recreativas.

Por qué ahora se llama Día de las Infancias

En 2020, la entonces Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó el cambio de denominación de la efeméride.

Desde entonces, oficialmente pasó a llamarse Día de las Infancias, con el objetivo de representar la diversidad de las experiencias de niñas, niños y adolescentes, contemplando diferencias culturales, regionales, de género y discapacidad desde una perspectiva de derechos.

Pese a ello, el nombre Día del Niño continúa siendo el más utilizado de manera popular.

Cuándo se celebra en el resto del mundo

Aunque cada país puede elegir la fecha que considere más apropiada, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño.

Ese día recuerda dos hitos históricos:

  • La aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959.
  • La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, tratado que la Argentina también suscribió.

>>Leer más: Día del Niño: aseguran que los juguetes bajaron su precio en Rosario por la caída en las ventas

En América Latina las fechas varían según cada país. En Chile se celebra el segundo domingo de agosto; en Paraguay, el 16 de agosto; en Perú, el 17 de agosto; en Uruguay, el 10 de agosto; mientras que Colombia y México lo festejan en abril.

Un fin de semana ideal para celebrar en familia

La coincidencia del Día del Niño con el feriado del 17 de agosto convierte a 2026 en un año particular para esta celebración.

Muchas familias podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar actividades recreativas, organizar reuniones o hacer una escapada turística, además de mantener la tradición de compartir regalos y juegos con los más chicos.

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