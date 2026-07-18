Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Ambos equipos se medirán en el Grantfield desde las 14.15, en la undécima fecha del Regional del Litoral

Old Resian recibe en su cancha a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos.

El Top 10 del Torneo Regional del Litoral no da respiros. Este sábado, en Rosario, se jugará un solo partido del Top 10 (donde está en juego la Copa Banco Macro) y es el que sostendrán en el Grantfield, el local, Old Resian (8º, 20 puntos) y Estudiantes (4º, 32 puntos) bajo la supervisión de Juan Vega.

El encuentro se jugará en el inusual horario de las 14.15 se disputará la undécima fecha de un torneo al que si bien todavía le resta un trecho largo por recorrer está al rojo vivo debido a la paridad existente. El cambio de horario obedece a que este sábado, desde las 16 se enfrentarán en Santiago del Estero Argentina e Inglaterra en el marco de la tercera fecha del Nations Championship.

El conjunto tricolor viene de caer ante GER 34-27, y el albinegro de correr la misma suerte en el clásico paranaense ante Rowing por 30-15.

Las formaciones

Old Resian formaría con Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Facundo Gómez Paris y Santiago Torroba; Iván Cappello, Joaquín Demetrio y Gianfranco Speciale; Guido Candini (c) y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Ayrton Acevedo, Manuel Scarampi y Nahuel Romero; Bautista Verna.

Estudiantes, en tanto, lo haría con Diego Correa, Francisco Florean y Tomás Bertot; Patricio Ferreras y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Franco Vartorelli y Juan Mernes; Joaquín Maiztegui y Sebastián Dorigón; Gonzalo De Basily, Bruno Heit, Santo Lescano y Justo Arias; Tomás Ferreyra.

El resto

Duendes (1º, 35 puntos), el flamante líder de la competencia tras derrotar a Crai 27-20, visitará precisamente al remero, con el arbitraje de Bruno Masetti. Otros partidos que centrarán la atención serán los que se jueguen en la capital provincial. Por un lado Santa Fe Rugby (2º, 34 puntos) recibirá a GER (3º, 34 puntos) en un cotejo casi crucial que será dirigido por Carlos Poggi. Ambos vienen de cosechar sendas victorias y buscarán prolongar ese camino. Por otro el bicampeón del torneo, Jockey Club Rosario (6º, 29 puntos) buscará continuar con la remotada que lo termine de ubicar en el lote de arriba, en cuando enfrente a Crai (5º, 29 puntos) en cancha del Gitano. El entrerriano Juan Moyano es el juez designado para la cita.

Finalmente, Universitario (9º, 18 puntos) visitará a Jockey Club Venado Tuerto (10º, 12 puntos) con el arbitraje de Facundo Gorla.

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Segunda división del Torneo Regional

Este fin de semana no habrá actividad en el campeonato de Segunda División, que volverá a la acción el próximo 8 de agosto con la disputa del décimo capítulo. Con Logaritmo y Alma Juniors ya clasificados a Top 6 Copa de Oro, la anteúltima jornada se medirán: Provincial v Círculo Rafaelino, Universitario SF v. Logarimo, Los Caranchos v. Gimnasia de Pergamino, Alma Juniors v. Los Pampas, Tilcara v. La Salle y Regatas & Belgrano v. Cha Roga.