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Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

El juicio por el crimen de Gustavo Figueroa, ocurrido en 2023 en la cárcel provincial, terminó con los seis acusados absueltos por el beneficio de la duda

17 de julio 2026 · 14:47hs
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Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía había pedido seis perpetuas pero todos fueron absueltos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía había pedido seis perpetuas pero todos fueron absueltos.

Seis reclusos de la cárcel de Piñero fueron absueltos por el beneficio de la duda en el juicio por el crimen de otro interno ocurrido en esa unidad penitenciaria en octubre de 2023. A contramano de la decisión del tribunal, los fiscales habían llegado al debate con un pedido de pena de prisión perpetua para todos los acusados. Consideraban que Gustavo "Bocha" Figueroa había sido víctima de un plan premeditado que culminó con una emboscada dentro de un pabellón.

En una audiencia llevada a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal se conoció la sentencia del juicio iniciado el pasado 7 de julio. El tribunal compuesto por las juezas Hebe Marcogliese, Lorena Aronne y Eleonora Verón decidió absolver a los reclusos Alan E, Joan G, Mauricio G, Diego F, Fabricio M y Marcelo N.

>> Leer más: Emboscada tumbera: piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno

La fiscal Noelia Navone había solicitado la pena máxima para los seis. La calificación para todos los acusados había sido homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el mismo delito pero en grado de tentativa porque antes de concretar el asesinato de Figueroa fueron lesionados otros internos.

Emboscada y puñaladas

Durante la investigación la Fiscalía trabajó sobre la hipótesis de un plan previo que el grupo de reclusos acusados, entre otros no identificados, organizaron para ejecutar el asesinato. Una primera etapa del plan consistió en atacar y reducir al grupo de confianza de Figueroa. En ese marco el recluso Juan Manuel L. recibió puñaladas y golpes y el grupo atacante logró avanzar. Lo mismo hicieron con otros reclusos.

>>Leer más: Crimen en la cárcel de Piñero: una muerte en custodia que amerita una investigación especial

Para entonces Figueroa se había resguardado en su celda y trabó la puerta desde adentro. Pero parte de los acusados lograron forzar el ingreso y ganaron el interior del espacio reducido donde la víctima buscaba escapar de la emboscada. Pero no hubo caso y finalmente, tras moverlo hasta un pasillo del pabellón, lo golpearon en la cabeza y comenzaron a apuñalarlo hasta matarlo.

Lo que no se expuso, al menos públicamente, fue el motivo del ataque. Algunos de los presos, así como la víctima, estuvieron ligados a tramas narcocriminales en distintas zonas de Rosario y alrededores. Figueroa, por su parte, había sido cercano a la banda Los Monos en una trama que lo involucró en un secuestro extorsivo.

Dos reclusos muertos

Figueroa había sido condenado el 1º de diciembre de 2020 en la justicia federal a cinco años de prisión por ser partícipe secundario del secuestro en 2018 de Colián Miguel, un hombre de la comunidad gitana que tenía 76 años, fue secuestrado y luego liberado tras la entrega de una suma de dinero millonaria. Cuando se le concedió la libertad condicional, Figueroa volvió a ser indagado y procesado en la Justicia federal por infracción a la ley de drogas en una causa del año 2017, donde según fuentes judiciales se lo involucraba a la banda Los Monos.

>>Leer más: Tres procesados por secuestro extorsivo a un referente de la comunidad gitana

Ya en Piñero, como publicó La Capital luego del crimen de Figueroa, había sido delegado del pabellón 17 junto a Rodrigo Sebastián Rígoli, un hombre de 36 años también vinculado a Los Monos que en 2020 había sido condenado por narcotráfico. A principios de 2023, ambos fueron trasladados a la Unidad Penal 1 de Coronda, donde en abril pasado Rígoli fue hallado sin vida.

Luego de esa muerte, Figueroa fue trasladado nuevamente a la cárcel de Piñero, donde lo alojaron otra vez en el pabellón 17. En ese marco le había contado a su abogado Leonel Iesari que "en la Unidad había gente a la que no le interesaba su presencia ahí y le hacían la vida imposible en el pabellón", donde a su vez a fines de septiembre hubo cambio de delegados.

Crímenes en Piñero

El caso Figueroa se suma a una larga lista de reclusos asesinados en cárceles santafesinas en la última década. Sin tener en cuenta las causas investigadas como muertes dudosas, que pueden incluir casos de suicidio, desde 2015 se registran al menos 15 crímenes en tres penales provinciales: Las Flores, Coronda y Piñero, la mayoría en este último.

>> Leer más: En un pabellón de la cárcel de Piñero murieron dos internos en cuatro días

El 18 de noviembre de 2015 el interno Brian Ramírez, de 21 años, fue asesinado a puñaladas en el pabellón 1 de la cárcel de Piñero. El 28 de octubre de 2017 José Luis "Chipo" Núñez, de 22 años, preso por balear un policía, fue apuñalado en el pabellón 3 de Piñero en el marco de una pelea que le provocó la muerte. Dos días después, en la misma unidad penitenciaria, Rubén Esteban Pérez, de 23 años, sufrió quemaduras por las que murió horas después.

En octubre de 2023, poco más de un mes después del crimen de Bocha Figueroa, en la misma cárcel fue asesinado a puñaladas Gonzalo Bracamonte. El juicio se realizó a comienzos de julio y el acusado, de 29 años, también fue absuelto por el beneficio de la duda. Ya en 2024 y también en Piñero fue asesinado a puñaladas Mariano Atencio. Casi un año después en la misma cárcel se produjo la emboscada para matar a Agustín de la Encina Cappelletti, un broker de seguros ligado a la hermana del narco Esteban Alvarado, crimen por el cual fueron acusados nueve internos.

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