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Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos

Los siniestros ocurrieron este jueves por la tarde a la altura de Uriburu, en sentido hacia el puente Rosario-Victoria. El ministro Pablo Cococcioni resultó ileso.

16 de julio 2026 · 18:58hs
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Varios choques sobre Circunvalación se produjeron en la tarde del jueves. 

Varios choques sobre Circunvalación se produjeron en la tarde del jueves. 

Tres choques ocurridos este jueves por la tarde sobre la avenida Circunvalación, a la altura de Uriburu, complicaron el tránsito en la mano que se dirige hacia el puente Rosario-Victoria. Según trascendió, en uno de los vehículos involucrados viajaba el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

Los siniestros se produjeron alrededor de las 17. Si bien ocurrieron en la misma zona, no se trató de un choque en cadena, ya que cada colisión se registró a varios metros de distancia de las otras.

Según las primeras informaciones, Cococcioni se trasladaba en una camioneta oficial Toyota Hilux negra, que quedó involucrada en el primero de los accidentes. El funcionario no sufrió heridas y permaneció en el lugar junto a efectivos policiales mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

>>Leer más: Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

A unos 50 metros del primer impacto se produjo una segunda colisión, en la que participaron tres vehículos. Más adelante, en dirección a Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí, completando una secuencia de tres siniestros casi consecutivos.

Como consecuencia de los accidentes, se interrumpió la circulación sobre Circunvalación a la altura de Avellaneda, en sentido norte, lo que generó importantes demoras para quienes se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria.

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