Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El Fontanarrosa vivirá este domingo una fan fest gratuita con transmisión internacional para alentar a la selección argentina en la final de la Copa del Mundo

La fiebre mundialista volverá a copar el centro de Rosario este domingo 19 de julio. En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante y gastronomía. La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará desde las 16 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

Pero hay más novedades. El "Punto Fan Mundial" del Fontanarrosa, que se convirtió en uno de los clásicos de esta Copa del Mundo y recibió a miles de hinchas durante los encuentros que disputó la selección argentina, fue seleccionado por la Fifa y Fox como un punto de atención. Sí, Rosario será parte de la transmisión oficial de Estados Unidos .

"Ellos se contactaron para hacer la transmisión en Rosario. Sabían que estábamos haciendo el Punto Fan y nos propusieron salir desde el Fontanarrosa ", confirmó Enrique Gabenara, director del Centro Cultural Fontanarrosa, en diálogo con La Capital .

El Cultural Fontanarrosa recibió los partidos de la selección argentina durante todo el Mundial.

El director le reveló a este medio que "la pantalla va a estar en las escalinatas del Fontanarrosa, mirando a la explanada, va a estar funcionado a las 15". Luego, desde las 16, comenzará la transmisión de la final de la Copa del Mundo.

La explanada del Fontanarrosa se vestirá de celeste y blanco para recibir a los fanáticos y acompañar la previa del partido más importante del fútbol mundial. Por eso, el espacio contará con baños químicos y "toda la jornada va a ser afuera, exclusivamente en la explanada para disfrutar del partido".

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"Dentro del edificio no habrá ninguna actividad. Esta vez es exclusivamente el partido por la importancia del mismo y por lo transcendente de esta final", remarcó Gabenara.

El Fontanarrosa palpita la final

Gabenara destacó que esta transmisión internacional desde el Fontanarrosa "es un hecho muy importante para el Centro Cultural y para la ciudad, en medio de la reconversión del Fontanarrosa".

Al respecto, valoró que Punto Fan comenzó en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania y "siguió a la selección en cada partido". En tanto, resaltó: "Llegamos hasta acá impulsados por la afluencia de la gente y hoy no podíamos no tener la final mirando a la explanada con toda la ciudad expectante".

Por otro lado, aclaró que los encargados de la transmisión contarán con sus cámaras y serán quienes realicen la cobertura.

"Creo que es una posibilidad de que Rosario pueda verse al mundo con todas las buenas noticias que se suman a esto. Que sea una jornada de expectación y alegría, todos en celeste y blanco, un momento para estar felices y en comunidad, momentos tan necesarios en estos días difíciles para el país", afirmó Gabenara en diálogo con La Capital.

De la misma manera, concluyó: "Mostrar a Rosario renovado y abierto a la comunidad. Que podemos estar juntos los rosarinos y rosarinas. Que nos merecemos un hecho que nos de felicidad colectiva".

Pantalla gigante para ver Argentina-España

El momento más esperado llegará a las 16, cuando comience la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y España.

La proyección se realizará en la explanada para que "nadie se quede sin lugar" y desde el Fontanarrosa recomendaron "traerse lona o reposera para mayor comodidad y abrigo para no pasar frío ya que es al aire libre".

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De esta manera, Rosario repetirá este espacio público para vivir el Mundial en comunidad, en una jornada que reunirá a los rosarinos para presenciar el partido más esperado.