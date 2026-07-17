Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

El vehículo recorrerá unos 30 sectores críticos de la ciudad y permitirá realizar atención primaria durante los operativos antes de derivar pacientes al Sies

Cuáles son los 30 puntos críticos donde Rosario reforzó la asistencia a personas en situación de calle

La Municipalidad de Rosario incorporó una nueva unidad móvil para reforzar el Operativo Invierno y mejorar la asistencia a personas en situación de calle durante los meses de bajas temperaturas. El vehículo estará destinado a fortalecer las recorridas diarias de los equipos territoriales y contará con apoyo de profesionales de la salud para brindar atención primaria antes de definir una eventual derivación al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

La incorporación apunta a agilizar la respuesta en los casos más complejos y ampliar la cobertura en los sectores de la ciudad donde se concentra la mayor demanda de asistencia social.

El nuevo móvil se integrará al esquema de vehículos que ya participan del Operativo Invierno junto con el Sies, Control Urbano, Protección Civil y Bomberos.

Su función será acompañar las recorridas que diariamente realizan los operadores de calle para asistir a personas que viven o pernoctan en el espacio público, especialmente durante jornadas de frío intenso.

Además de facilitar traslados, permitirá reforzar la entrega de frazadas, infusiones calientes y la derivación a refugios u otros dispositivos municipales.

Incorporan médicos a los recorridos

Una de las principales novedades del operativo será la presencia de médicos en los equipos territoriales.

Según explicó el subsecretario de Abordajes Integrales, Gabriel Pereyra, la incorporación busca resolver en el lugar las situaciones de atención primaria y determinar cuándo resulta necesaria la intervención del Sies.

"Estamos incorporando un médico a los equipos de operadores de calle. Esto nos permite identificar rápidamente si una persona necesita la asistencia del Sies y evitar convocarlo cuando puede resolverse con una atención primaria", señaló el funcionario.

Además, indicó que también se suman operadores con formación sanitaria para fortalecer los abordajes.

Los sectores donde se reforzarán los operativos

El municipio identificó alrededor de 30 cuadrantes críticos donde se concentrarán los recorridos reforzados.

Entre ellos figuran:

Nuevo Alberdi.

La franja costera del río.

El corredor San Martín hacia el sur.

La zona de hospitales.

Sectores del oeste rosarino.

El entorno del Distrito Sudoeste, especialmente sobre bulevar Seguí entre Avellaneda y Oroño.

En esos puntos los equipos municipales complementan la asistencia con organizaciones sociales que participan del Operativo Invierno.

Trabajo conjunto con organizaciones

Las recorridas forman parte de un dispositivo que involucra a distintas áreas municipales, al gobierno provincial, la Universidad Nacional de Rosario y más de veinte organizaciones sociales.

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Durante los operativos se distribuyen alimentos, abrigo e infusiones calientes, además de ofrecer alojamiento en refugios y acompañamiento social para quienes aceptan ingresar al sistema de asistencia.

Cómo informar sobre una persona en situación de calle

La Municipalidad recordó que quienes detecten personas durmiendo o permaneciendo en la vía pública pueden solicitar la intervención de los equipos municipales mediante la línea 147 o a través de MuniBot por WhatsApp (+54 9 3415 44-0147).

El Operativo Invierno se puso en marcha en mayo y reúne a distintas áreas del municipio junto con organismos provinciales, la Universidad Nacional de Rosario y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia durante la temporada de bajas temperaturas.