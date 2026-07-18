Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

La provincia ya invirtió 10 millones de pesos y ahora proyecta una segunda etapa para seguir fortaleciendo la atención sanitaria de la localidad

El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta, mejoras estructurales, nuevos revoques, pintura exterior, trabajos de zinguería, construcción de veredas perimetrales y adecuación de desagües pluviales, entre otras intervenciones.

La localidad de Amenábar avanza en el fortalecimiento de su sistema de salud pública a partir de una serie de inversiones impulsadas por el gobierno provincial, que incluyen mejoras edilicias, renovación de equipamiento, incorporación de personal y una nueva unidad de traslado.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó los avances concretados tras las gestiones realizadas por el presidente comunal Gustavo Zaldo para potenciar la atención sanitaria en la comunidad.

Las acciones forman parte de una estrategia destinada a fortalecer el primer nivel de atención en distintas localidades santafesinas, mediante obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y mejora de los recursos humanos.

En ese marco, Di Gregorio señaló que durante 2025 se ejecutó una inversión de 10 millones de pesos a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres), destinada a mejorar la infraestructura del centro de salud de Amenábar.

Los trabajos incluyeron el retiro y reubicación del tanque de agua y de equipos de aire acondicionado, tareas de mampostería, la renovación de la cubierta del edificio y la construcción de una nueva base para el tanque.

Además, el efector sanitario se prepara para una segunda etapa de obras que demandará una inversión superior a los 28 millones de pesos.

El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta, mejoras estructurales, nuevos revoques, pintura exterior, trabajos de zinguería, construcción de veredas perimetrales y adecuación de desagües pluviales, entre otras intervenciones.

Fortalecer los centros de salud

“Desde el Gobierno de Santa Fe existe una decisión muy clara de seguir fortaleciendo el sistema de salud en cada localidad. Estas inversiones no sólo mejoran la infraestructura, sino que garantizan mejores condiciones para quienes trabajan y para todos los vecinos que utilizan diariamente el centro de salud”, expresó la legisladora.

La senadora también destacó la renovación de la unidad de traslado local, reemplazada por un vehículo más moderno y completamente equipado, una incorporación que permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Más personal

Otro de los aspectos resaltados fue el fortalecimiento de los recursos humanos. En ese sentido, se concretó la renovación del cargo de médico y la incorporación de un nuevo puesto de servicios generales, en el marco del trabajo articulado entre la Provincia y la Comuna.

“La salud pública se fortalece con decisiones concretas. Cuando hay inversión, planificación y trabajo conjunto con cada gobierno local, los resultados llegan y eso se traduce en una mejor atención para cada vecino”, afirmó Di Gregorio.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, sostuvo que “fortalecer el primer nivel de atención es una prioridad de nuestra gestión”.

La ministra aseguró también que en ese rumbo, la gestión provincial sigue “invirtiendo en infraestructura, equipamiento y recursos humanos para que todos los santafesinos tengan acceso a una atención de calidad, sin importar dónde vivan”.

Impacto concreto

A su turno, el presidente comunal Gustavo Zaldo valoró el acompañamiento provincial y aseguró que las inversiones “tienen un impacto concreto en la vida cotidiana de los vecinos”. Además, señaló que las mejoras edilicias, la incorporación de personal y la renovación de la unidad de traslado permitirán brindar un servicio sanitario de mayor calidad en la localidad.

>>Leer más: Ante la amenza del Súper Niño realizan limpieza preventiva de canales rurales en el sur provincial