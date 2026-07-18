La Capital | La Región | Amenábar

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

La provincia ya invirtió 10 millones de pesos y ahora proyecta una segunda etapa para seguir fortaleciendo la atención sanitaria de la localidad

18 de julio 2026 · 09:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta

El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta, mejoras estructurales, nuevos revoques, pintura exterior, trabajos de zinguería, construcción de veredas perimetrales y adecuación de desagües pluviales, entre otras intervenciones.
Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

La localidad de Amenábar avanza en el fortalecimiento de su sistema de salud pública a partir de una serie de inversiones impulsadas por el gobierno provincial, que incluyen mejoras edilicias, renovación de equipamiento, incorporación de personal y una nueva unidad de traslado.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó los avances concretados tras las gestiones realizadas por el presidente comunal Gustavo Zaldo para potenciar la atención sanitaria en la comunidad.

Las acciones forman parte de una estrategia destinada a fortalecer el primer nivel de atención en distintas localidades santafesinas, mediante obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y mejora de los recursos humanos.

Inversiones millonarias

En ese marco, Di Gregorio señaló que durante 2025 se ejecutó una inversión de 10 millones de pesos a través del Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (Fonres), destinada a mejorar la infraestructura del centro de salud de Amenábar.

Los trabajos incluyeron el retiro y reubicación del tanque de agua y de equipos de aire acondicionado, tareas de mampostería, la renovación de la cubierta del edificio y la construcción de una nueva base para el tanque.

Además, el efector sanitario se prepara para una segunda etapa de obras que demandará una inversión superior a los 28 millones de pesos.

El proyecto prevé el reacondicionamiento integral de la cubierta, mejoras estructurales, nuevos revoques, pintura exterior, trabajos de zinguería, construcción de veredas perimetrales y adecuación de desagües pluviales, entre otras intervenciones.

Fortalecer los centros de salud

“Desde el Gobierno de Santa Fe existe una decisión muy clara de seguir fortaleciendo el sistema de salud en cada localidad. Estas inversiones no sólo mejoran la infraestructura, sino que garantizan mejores condiciones para quienes trabajan y para todos los vecinos que utilizan diariamente el centro de salud”, expresó la legisladora.

La senadora también destacó la renovación de la unidad de traslado local, reemplazada por un vehículo más moderno y completamente equipado, una incorporación que permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Más personal

Otro de los aspectos resaltados fue el fortalecimiento de los recursos humanos. En ese sentido, se concretó la renovación del cargo de médico y la incorporación de un nuevo puesto de servicios generales, en el marco del trabajo articulado entre la Provincia y la Comuna.

“La salud pública se fortalece con decisiones concretas. Cuando hay inversión, planificación y trabajo conjunto con cada gobierno local, los resultados llegan y eso se traduce en una mejor atención para cada vecino”, afirmó Di Gregorio.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, sostuvo que “fortalecer el primer nivel de atención es una prioridad de nuestra gestión”.

La ministra aseguró también que en ese rumbo, la gestión provincial sigue “invirtiendo en infraestructura, equipamiento y recursos humanos para que todos los santafesinos tengan acceso a una atención de calidad, sin importar dónde vivan”.

Impacto concreto

A su turno, el presidente comunal Gustavo Zaldo valoró el acompañamiento provincial y aseguró que las inversiones “tienen un impacto concreto en la vida cotidiana de los vecinos”. Además, señaló que las mejoras edilicias, la incorporación de personal y la renovación de la unidad de traslado permitirán brindar un servicio sanitario de mayor calidad en la localidad.

>>Leer más: Ante la amenza del Súper Niño realizan limpieza preventiva de canales rurales en el sur provincial

Noticias relacionadas
Paulina de 17 años, fue vista por última vez en diciembre en Gálvez

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

La muchacha fue trasladada al Hospital Eva Perón desde la calle 12 al 2300.

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico

El nene fue atendido en el Heca este miércoles a última hora.

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Se anunció que el municipio reforzará los protocolos de actuación que ya se vienen aplicando en cada evento climático, mantendrá un monitoreo permanente junto al Gobierno Provincial y convocará a reuniones para coordinar acciones preventivas.

Fenómeno de "El Niño": Roldán presentó un plan preventivo y las obras para minimizar el impacto de las lluvias

Ver comentarios

Las más leídas

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Lo último

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Nuevo dolor de cabeza para Chacho Coudet: River perdió con Aldosivi en Copa Argentina

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

Amenábar mejora su centro de salud con obras, equipos y personal

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

El proyecto en barrio Ludueña incluye un parque, un polideportivo y un destacamento. La historia de un club pequeño que llegó a primera división y cuya cancha fue cerrada dos veces por aprietes

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Por Fer Blasco
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El Dibu Martínez a La Capital: Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

Scaloni: Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera
La Ciudad

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual contra una alumna

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Es delantero, está en Central desde 2023, nunca hizo pie en Arroyito y ahora se irá a préstamo a Paraguay

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Ovación
Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media
Ovación

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Franco Colapinto cerró mejor que Pierre Gasly la FP3 pero lejos en la zona media

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Regional Top 10: Old Resian recibe a Estudiantes en un partido que promete muchos puntos

Policiales
Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña
Policiales

Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Allanan dos viviendas en Fray Luis Beltrán y detienen a un vendedor barrial de cocaína

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

La Ciudad
Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque impresionante terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Desmantelan el estadio de Tiro Federal: la historia épica detrás de un nuevo espacio público

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo
La Ciudad

Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo
Ovación

Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina
La Ciudad

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y por qué este año habrá fin de semana largo

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones
La Ciudad

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación
Economía

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad
política

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial
Información General

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

El video del machete de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El video del "machete" de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva