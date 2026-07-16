El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La posibilidad de que Argentina se consagre campeón genera una planificación para eventuales festejos que podrían congregar una multitud en los alrededores del Monumento y en distintos puntos de la ciudad

El gobierno provincial y de Rosario planifican un operativo por la final y los festejos en el Monumento

El gobierno provincial y la municipalidad de Rosario confirmaron que trabajan preventivamente en un operativo de seguridad reforzado para la final del mundial de fútbol disputado en Estados Unidos que el próximo domingo disputarán Argentina y España.

Luego del balance positivo del operativo implementado durante los festejos por la victoria frente a Inglaterra, que reunió a unas 400.000 personas en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, evalúan que una eventual victoria argentina congregaría más personas.

El anuncio fue realizado por el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez , y el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera , durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno provincial en Rosario.

Velázquez destacó que el operativo cumplió con los objetivos previstos y permitió que una multitud celebrara sin incidentes de gravedad. “Se estima que alrededor de 400.000 personas, muchas familias y chicos, se acercaron al Monumento con ganas de festejar y el operativo respondió como estaba planificado", dijo.

"También funcionó muy bien el esquema de cortes de tránsito, que permitió ordenar la circulación y garantizar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencia”, señaló. El funcionario adelantó que el domingo se desplegará un esquema de prevención de mayores dimensiones, a partir de la experiencia recogida en los últimos operativos.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez.

“Estamos diagramando un operativo similar, pero más amplio. Siempre analizamos cómo se desarrollan estos dispositivos y realizamos los ajustes necesarios. Además de la final del Mundial, el domingo terminan las vacaciones de invierno y será la víspera del Día del Amigo, por lo que esperamos una importante convocatoria”, explicó.

En ese sentido, indicó que el despliegue se extenderá hacia otros puntos de alta concentración de público, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos de la ciudad.

Velázquez recordó además que Rosario volvió a consolidarse como sede de celebraciones masivas en espacios públicos emblemáticos y afirmó que el objetivo es garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la jornada “con tranquilidad y en un clima de convivencia”.

Al referirse al balance del operativo realizado tras el partido con Inglaterra, señaló que únicamente se registraron algunos episodios aislados vinculados con personas alcoholizadas y hechos menores de violencia. “Siempre pueden ocurrir situaciones que no queremos, pero fueron hechos mínimos".

Por su parte, Herrera sostuvo que cada celebración requiere un dispositivo específico: “Cada operativo tiene características distintas. Tuvimos uno tras el partido con Suiza, otro este miércoles y ahora estamos planificando uno reforzado para el domingo, que abarcará nuevas zonas de la ciudad donde también se espera una importante concurrencia de personas”, concluyó.