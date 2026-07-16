La Capital | La Ciudad | Gobierno provincial

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La posibilidad de que Argentina se consagre campeón genera una planificación para eventuales festejos que podrían congregar una multitud en los alrededores del Monumento y en distintos puntos de la ciudad

16 de julio 2026 · 14:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno provincial y de Rosario planifican un operativo por la final y los festejos en el Monumento

La Capital / Marcelo Bustamante

El gobierno provincial y de Rosario planifican un operativo por la final y los festejos en el Monumento

El gobierno provincial y la municipalidad de Rosario confirmaron que trabajan preventivamente en un operativo de seguridad reforzado para la final del mundial de fútbol disputado en Estados Unidos que el próximo domingo disputarán Argentina y España.

Luego del balance positivo del operativo implementado durante los festejos por la victoria frente a Inglaterra, que reunió a unas 400.000 personas en el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, evalúan que una eventual victoria argentina congregaría más personas.

El anuncio fue realizado por el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez, y el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, Diego Herrera, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno provincial en Rosario.

Un dispositivo más amplio para la final

Velázquez destacó que el operativo cumplió con los objetivos previstos y permitió que una multitud celebrara sin incidentes de gravedad. “Se estima que alrededor de 400.000 personas, muchas familias y chicos, se acercaron al Monumento con ganas de festejar y el operativo respondió como estaba planificado", dijo.

"También funcionó muy bien el esquema de cortes de tránsito, que permitió ordenar la circulación y garantizar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencia”, señaló. El funcionario adelantó que el domingo se desplegará un esquema de prevención de mayores dimensiones, a partir de la experiencia recogida en los últimos operativos.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez.

El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Velázquez.

“Estamos diagramando un operativo similar, pero más amplio. Siempre analizamos cómo se desarrollan estos dispositivos y realizamos los ajustes necesarios. Además de la final del Mundial, el domingo terminan las vacaciones de invierno y será la víspera del Día del Amigo, por lo que esperamos una importante convocatoria”, explicó.

En ese sentido, indicó que el despliegue se extenderá hacia otros puntos de alta concentración de público, como avenida Pellegrini, Pichincha y distintos corredores gastronómicos y recreativos de la ciudad.

Velázquez recordó además que Rosario volvió a consolidarse como sede de celebraciones masivas en espacios públicos emblemáticos y afirmó que el objetivo es garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la jornada “con tranquilidad y en un clima de convivencia”.

Al referirse al balance del operativo realizado tras el partido con Inglaterra, señaló que únicamente se registraron algunos episodios aislados vinculados con personas alcoholizadas y hechos menores de violencia. “Siempre pueden ocurrir situaciones que no queremos, pero fueron hechos mínimos".

Por su parte, Herrera sostuvo que cada celebración requiere un dispositivo específico: “Cada operativo tiene características distintas. Tuvimos uno tras el partido con Suiza, otro este miércoles y ahora estamos planificando uno reforzado para el domingo, que abarcará nuevas zonas de la ciudad donde también se espera una importante concurrencia de personas”, concluyó.

Noticias relacionadas
El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra, ubicada en la intersección de Dr. Chapo y Chiola, en el corazón de barrio Saladillo, fue realizada por el muralista rosarino Javier Giménez y muestra al futbolista de niño entregándole la Copa del Mundo al jugador consagrado

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Antonio Tarragó Ros se presentará en la celebración de los 99 años de LT8. 

LT8 celebra sus 99 años con Antonio Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

El municipio salió a realizar un censo de repartidores de apps

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

Guardiola: Lo que hizo Messi ante Inglaterra estuvo más allá del fútbol, fue arte.

Guardiola: "Lo que hizo Messi ante Inglaterra estuvo más allá del fútbol, fue arte".

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La posibilidad de que Argentina se consagre campeón genera una planificación para eventuales festejos que podrían congregar una multitud en los alrededores del Monumento y en distintos puntos de la ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

El divertido video sobre el machete de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El divertido video sobre el "machete" de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes
La Región

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: Siento un vacío en el estómago

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: "Siento un vacío en el estómago"

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y La Granja de Zenón
Zoom

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución